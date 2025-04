Ograniczaj, używaj ponowie, przetwarzaj – te trzy proste zasady to doskonały przewodnik w drodze do bardziej świadomego i ekologicznego stylu życia. Stosując je na co dzień, metodą małych kroków, można zmienić wiele przyzwyczajeń na bardziej przyjazne dla naszej planety, a przy okazji sporo zaoszczędzić. Światowy Dzień Ochrony Środowiska to dobry moment, by zacząć działać.

Oszczędzaj papier

Drukuj tylko najważniejsze i niezbędne dokumenty. Czytaj na ekranie, a poprawki w tekstach staraj się nanosić bezpośrednio w plikach. Zastanów się, ile razy wydrukowałaś coś odruchowo tylko po to, by po naniesieniu niewielkich zmian, wyrzucić dokument do kosza? Drukując większe ilości, korzystaj z funkcji druku dwustronnego, a kartki zadrukowane tylko z jednej strony wykorzystuj ponownie – np. do odręcznych notatek. Możesz pociąć je na mniejsze kawałki i używać do szybkich zapisków. O ile to możliwe, prowadź elektroniczne archiwum. Dzięki temu zaoszczędzisz nie tylko papier, ale także... miejsce na półkach.

Wyłączaj z prądu

Drukarki czy kopiarki wyłączaj z prądu, gdy nie są używane. Pozostawione w trybie „stand-by” wciąż pobierają energię. Po naładowaniu telefonu lub laptopa nie zapomnij odłączyć ładowarki od sieci. Komputer i monitor wyłączaj, gdy nie używasz ich dłużej niż 30 minut i nigdy nie zostawiaj ich w trybie „uśpienia” do następnego dnia. Wymień żarówki na energooszczędne i jak najwięcej pracuj przy świetle dziennym – biurko czy stół ustaw tak, by maksymalnie korzystać z naturalnego oświetlenia. Gdy działa klimatyzator, nie otwieraj okien!

Wybieraj artykuły biurowe z recyklingu

Kupując niezbędne przybory i akcesoria biurowe, wybieraj te, które zostały wykonane z surowców wtórnych, mają opakowania nadające się do ponownego przetworzenia lub posiadają certyfikat ekologiczny np. NF Environnement (NF 400). Produkty z linii BIC ECOlutions zostały zaprojektowane tak, by chronić naturalne zasoby naszej planety. Należące do niej długopisy, ołówki, kredki, markery, kleje czy korektory wykonano w 50% do 100% z materiałów powtórnie przetworzonych. Do 2025 roku 100% opakowań produktów BIC będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. To jedno z ekologicznych zobowiązań podjętych i wdrażanych przez firmę w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Warto wiedzieć, że są producenci, którzy dają nam wybór.

Segreguj odpady

W domu na ogół pamiętamy o segregowaniu śmieci, w biurze często o tym zapominamy. Jeśli problemem jest brak odpowiednich pojemników, zgłoś taką potrzebę. Warto zadać sobie trochę trudu i zainicjować zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. W końcu wspólnie piszemy zieloną przyszłość naszej planety.

POLECAMY: Ekologiczny zestaw BIC – niezbędnik do biura, na uczelnię, do szkoły

Kompaktowy niezbędnik piśmienniczy, składający się z 9 ekologicznych produktów BIC. Zawiera 3 długopisy (Cristal Original z czarnym wkładem, Round Stic Clic ECOlution z wkładem niebieskim oraz długopis 4Colours Original z 4 wkładami w różnych kolorach), marker permanentny, ołówek grafitowy HB, ołówek automatyczny, klej w sztyfcie oraz korektor w taśmie wraz z zapasowym wkładem. Całość jest zapakowana w poręczny kartonik. Zestaw idealny do pracy zdalnej i w biurze; w sam raz dla studentów i uczniów. Uwaga! Wszystkie produkty zostały wykonane w 51% do 100% z surowców wtórnych!

fot. materiały prasowe

Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o., cena det. ok. 42,99 zł

Zestaw można zakupić np. tutaj:

