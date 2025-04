Ekogroszek zawiera mało siarki, niewiele kamienia i jest wysokokaloryczny, co oznacza, że daje dużo ciepła. Podczas jego spalania do atmosfery trafia mało zanieczyszczeń. Nie trzeba też wybierać z pieca popiołu tak często, jak paląc zwykłym węglem. Jest sprzedawany w niewielkich workach, po 25kg, w dużych opakowaniach i luzem. Najlepsze opinie ma ten pakowany w małe worki. To paliwo jest godne polecenia wszystkim, którzy mają lub planują instalację centralnego ogrzewania i nie są podłączeni do sieci gazowej.

Ekogroszek, a inne paliwa

Oto koszt uzyskania 1kwh (kilowatogodziny) energii z ekogroszku i kilku innych paliw. Te liczby przekonają Cię, że ogrzewanie domu ekogroszkiem jest dość ekonomiczne.

Ekogroszek - 0,19 zł

Zwykły węgiel - 0,20 zł

Drewno - 0,10 zł

Pelet - 0,25 zł

Gaz ziemny - 0,23 zł

Olej opałowy - 0,37 zł

Energia elektryczna - 0,58 zł

Koszt ogrzania domu

Aby ogrzać dom o powierzchni ok.150 m kw. ekogroszkiem, trzeba go kupić na cały sezon grzewczy 2,0 – 3,5 tony. Zależy to od wielkości domu, ale też od jego ocieplenia. Licząc po ok. 900 zł za tonę, jest to koszt 2000 zł – 3150 zł.

Dlaczego jest eko

Jest to ekologiczne paliwo, ponieważ daje mniej dymu z komina i dużo mniej trzeba go spalić, aby ogrzać dom. W procesie produkcji ekogroszek jest kilkakrotnie płukany i przesiewany. Dzięki temu, paląc nim, wypuszczamy do atmosfery znacznie mniej dwutlenku węgla, jak to ma miejsce przy spalaniu klasycznego węgla. To paliwo zawiera też bardzo mało siarki i spełnia rygorystyczne normy ochrony powietrza obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Istotne jest też to, że spala się go w kotłach nisko-emisyjnych, co również przyczynia się do niskiej emisji gazów cieplarnianych.

Jak kupować

Dostępny jest ekogroszek sprzedawany luzem, w dużych workach o pojemności 1 metra sześciennego i w małych workach po 25 kg lub nieco mniejszych. Ekogroszek luzem bywa tańszy, ale często jest gorszej jakości. Najwygodniej jest kupić paletę (1tonę) ekogroszku pakowanego w worki po 25 kg.Przy zakupie warto zwrócić uwagę na następujące parametry:

Wielkość ziaren: wg normy mają one 5 -25 mm. Im mniej jest tych najmniejszych a im więcej dużych i średnich, tym ekogroszek ma lepszą jakość. Szukaj informacji na opakowaniu o wielkości ziaren.

wg normy mają one 5 -25 mm. Im mniej jest tych najmniejszych a im więcej dużych i średnich, tym ekogroszek ma lepszą jakość. Szukaj informacji na opakowaniu o wielkości ziaren. Wartość opałowa. Waha się w granicach 20 -30 MJ/kg. Im większa, tym lepiej.

Waha się w granicach 20 -30 MJ/kg. Im większa, tym lepiej. Zawartość siarki. Nie może przekroczyć 1 %. Ale lepiej jeśli wynosi 0,1-0,4 %.

Nie może przekroczyć 1 %. Ale lepiej jeśli wynosi 0,1-0,4 %. Zawartość popiołu. Wynosi do12 %. Im mniej, tym lepiej.

Wynosi do12 %. Im mniej, tym lepiej. Wilgotność. Dopuszczalna jest do 10 %. Lepiej gdy jest niższa.

Pellet -ekologiczne paliwo do ogrzewania domu

Ile kosztuje

Ogólnie można powiedzieć, że ceny wahają się od 750 zł/tonę do 1100 zł/tonę. Zależy to od klasy. Ekogroszek określany jako Classic lub Standard jest tańszy, ale jego wartość opałowa jest niższa. Natomiast ekogroszek zaliczany do klas Premium, Super, Extra kosztuje od 900 zł/tonę. Najdroższy i najlepszy jest ten w klasie Platinum (ceny od ok.1000 zł/tonę).

Jaki kocioł jest potrzebny



Aby ogrzewanie domu ekogroszkiem opłacało się, trzeba kupić specjalny kocioł z retortą i podajnikiem. Wtedy gromadzimy zapas paliwa w zasobniku i uzupełniamy tylko co kilka dni, a nie codziennie. Takie kotły mają wysoką sprawność i niską emisję spalin. Są zaliczane do 5 klasy i spełniają restrykcyjne normy dotyczące emisji szkodliwych substancji. Zużywają dużo mniej paliwa niż kotły starego typu, a dają dużo ciepła.

