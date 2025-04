Rośliny z odległych rejonów świata, zwłaszcza tak egzotycznych jak Ameryka Południowa, Afryka czy Australia osiągają w naturze nieraz gigantyczne rozmiary. A kwiaty niektórych z nich bywają tak oryginalne, jak żadne z naszych rodzimych gatunków. Mogą rosnąć jako kwiaty doniczkowe, bo lubią ciepło. Panujące w naszych mieszkaniach warunki służą im. Zwłaszcza, jeśli trochę podniesie się wilgotność powietrza. Nie chorują zbyt często. Oto najciekawsze tropikalne rośliny doniczkowe.

Takka

Pochodzi z tropikalnych rejonów Azji. Po polsku zwana krąpielą, czarnym nietoperzem, nawet diabłem. jest rośliną kwitnącą. Jej odkrywcy podobno przestraszyli się, gdy zobaczyli ten nietuzinkowy kwiat, prawie czarny, o średnicy 30 cm. Bo rzeczywiście trudno o większego dziwoląga. W naturze dorasta do 1 m, w doniczce do ok. 50 cm. Ten tropikalny kwiat doniczkowy naprawdę dobrze rośnie, jest długowieczny i powtarza kwitnienie, o ile zapewni się mu ciepło i wilgotne powietrze. Można kupić nasiona i zasiać je. 4 nasiona - 15 zł. Można tez kupić już kwitnącą takkę w kwiaciarni (ok. 30 zł).

Jaśmin kwiecisty

Ojczyzną tej niezwykle subtelnej i pachnącej egzotycznej rośliny doniczkowej są Chiny. Jest pnączem. W naturze pędy tego jaśminu dorastają do 6 m. W doniczce efektownie wygląda opleciony na podporze lub prowadzony w formie drzewka. Kwiaty słodko pachną, bardzo intensywnie. Trzeba go często podlewać, optymalna temperatura: 20 st. C. Kwitnąca roślina (ok. 40 cm) - 25 zł.

Łosie rogi

Te kwiat doniczkowy egzotyczny pochodzi z Australii. Jest to paproć, rośnie w koronach drzew. Niektórzy żartują, że to skrzyżowanie łosia

z paprocią. Botaniczna nazwa - platycerium. Lubi cień i półcień, toteż lepiej ustawić doniczkę na parapecie wschodniego okna, północnego lub nieco w głębi pokoju. Szkodzą platycerium przeciągi i zalewanie liści. Podłoże powinno być stale wilgotne. Młoda, ale już okazała roślina kosztuje w kwiaciarni ok. 35 zł.

Storczyki

Bardzo dużo gatunków rośnie w Ameryce Południowej. Ale można je spotkać w wielu innych miejscach, w tropikach. Te egzotyczne kwitnące kwiaty doniczkowe, najpiękniejsze z pięknych, mają kwiaty w wielu kolorach. Nic dziwnego, że należą do najbardziej lubianych. Odpowiada im półcień, tolerują temperaturę 17 – 30 st. C. Do podlewania zalecana jest woda miękka, np. filtrowana (od 19 zł). Najczęściej sklepy oferują falenopsis, jest on też najbardziej przystępny cenowo. Ale równie piękna jest np. katleja, miltonia, dendrobium.

Helikonia

Pochodzi z Peru i Ekwadoru. Przypomina strelicję i bananowca. W swojej ojczyźnie ta tropikalna doniczkowa roślina dorasta do 3 – 5 m, w doniczce do 60 cm.Kwiat helikonii, gdy się go widzi w naturze, przywodzi na myśl rajski ogród. Nektar helikonii jest przysmakiem kolibrów. Odpowiada jej widne miejsce, temperatura pokojowa. Trzeba ją podlewać obficie dwa razy w tygodniu i często zraszać liście (ok. 30 zł).

Kalia

Jej ojczyzną jest Afryka Południowa. Druga nazwa, często używana to can-

tedeskia. Rośnie w torfowym podłożu, bogatym w składniki odżywcze. Majestatyczne kwiaty tej doniczkowej egzotycznej rośliny mogą mieć wiele kolorów. Optymalna temperatura to 18 – 21 st. C. Podlewamy ją miękką wodą. Można kupić roślinę w pąkach lub już kwitnącą (ok. 40 zł) lub cebulę do posadzenia - 10 zł.

Monstera

Pochodzi z Meksyku i Panamy. Monstera rzadko zakwita w mieszkaniu, ale wygląda zjawiskowo dzięki ogromnym, jakby powycinanym liściom. W tropikalnych lasach, jest ogromnym pnączem. W donicy także osiąga imponujące rozmiary. Jeśli poszukujesz dużej rośliny doniczkowej do salonu, zdecyduj się na monsterę. Wymaga silnej podpory. Lubi półcień, obfite podlewanie, ale raz w tygodniu. Zbyt niska temperatura powoduje powstawanie na liściach ciemnych plam. Najlepiej czuje się w temperaturze pokojowej. Nie lubi przeciągów. Niewielki okaz z kilkoma liściami: 25 – 35 zł.

Eszeweria

To z kolei oryginalna roślina egzotyczna z suchych rejonów świata. Spotkać ją można w Meksyku I na suchych obszarach Kalifornii. Jest sukulentem. Gromadzi w grubych liściach zapas wody na czas suszy. Lubi parapety okien południowych. Podlewamy ją oszczędnie. Dorasta do 15 cm. Jej niskie rozety w doniczkach wyglądają bardzo efektownie. (10 – 20 zł).

Passiflora

Mieszkanka Brazyli i Argentyny. To pnącze rosnące w tamtejszych lasach. Jest bohaterką wielu pięknych legend. Nazywana bywa męczennicą i kwiatem męki Pańskiej, ponieważ misjonarze w budowie jej niezwykłego kwiatu dopatrzyli się elementów przypominających narzędzia męki Jezusa. Można ją uprawiać w domu i w ogrodzie zimowym , a latem na balkonie. Lubi światło, zraszanie i ciepło. Kupując ten egzotyczny doniczkowy kwiat warto wybrać okaz, który ma kilka pąków (ok. 35 zł). Są też w sprzedaży nasiona - 12 zł/4 szt.

Frizea lśniąca

To tropikalna roślina doniczkowa kwitnąca. Pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej i Południowej. Rośnie tam na drzewach, jest epifitem. Należy do rodziny ananasowatych. Jak wszystkie rośliny z tej rodziny tworzy charakterystyczną rozetę liści. Z jej srodka wyrasta kolorowy, jaskrawy kwiatostan, przypominający kłos. Lubi półcień i wilgotne powietrze. Warto ją codziennie spryskiwać. Ok. 25 zł.