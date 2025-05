Z czasem nawet najlepsze łyżki, widelce czy noże tracą blask. Osadza się na nich tłuszcz, kamień z wody albo ślady z herbaty i kawy. Srebro za to pokrywa się ciemnym nalotem i bywa kapryśne – łatwo je zmatowić, a trudniej doczyścić. Dlatego wiele osób sięga po gotowe chemiczne środki. Ale nie zawsze trzeba to robić. Najczęściej wystarczy prostsze naturalne rozwiązanie. W przypadku sztućców sprawdzą się fusy z kawy. Zobacz, jak ich użyć, aby sztućce na nowo lśniły.

Reklama

Jak to działa? Fusy z kawy mają delikatnie ścierne właściwości, ale są znacznie łagodniejsze niż np. sól czy pasty do polerowania. To sprawia, że dobrze radzą sobie z osadem, a jednocześnie nie niszczą powierzchni. Są bezpieczne nawet dla sreber – pod warunkiem, że przygotujesz je w odpowiedni sposób. I właśnie o tym będzie teraz mowa.

Przepisy na specjalne pasty z fusów

Poniżej znajdziesz dwa przepisy na domową pastę z fusów do czyszczenia sztućców. Oba są szybkie, proste i skuteczne.

Pasta nr 1 – do codziennego czyszczenia

Połączenie płynu do naczyń z fusami kawy pozwala uzyskać pastę o ściernych i rozpuszczających tłuszcz właściwościach. To połączenie najlepsze do stalowych sztućców, które w miejscach większych zabrudzeń czy rdzawych plam, możesz intensywniej fusami z kawy poszorować.

Składniki:

1 łyżka świeżych, wilgotnych fusów z kawy,

1 łyżeczka delikatnego płynu do naczyń.

Przygotowanie i użycie: Wymieszaj wszystko w małej miseczce, aż powstanie lekka pasta. Nanieś ją na sztućce za pomocą miękkiej ściereczki lub gąbki. Przetrzyj delikatnie – bez szorowania. Fusy usuną osad, a płyn poradzi sobie z tłuszczem. Potem wystarczy opłukać sztućce ciepłą wodą i osuszyć miękkim ręcznikiem. Efekt? Czystość i z połysk.

Pasta nr 2 – dla wymagających sreber

Jeśli masz w domu stare rodowe sztućce ze srebra lub posrebrzane, musisz je traktować delikatniej niż sztućce stalowe. Srebro jest podatne na zarysowania, dlatego do ich czyszczenia nie nadają się popularne pasty do polerowania metalu. Fusy z kawy są dość delikatne, więc warto wspomóc je naturalnymi kwasami, które pomagają usunąć szary nalot i rozjaśniają powierzchnię.

Składniki:

1 łyżka suchych fusów z kawy,

1 łyżka jogurtu naturalnego (tak, serio!),

kilka kropli soku z cytryny.

Przygotowanie i zastosowanie: Wymieszaj składniki w miseczce. Nałóż, zostaw na 2–3 minuty, przetrzyj dokładnie ściereczką, delikatnie masując powierzchnię sztućców, i spłucz. Na koniec wytrzyj do sucha.

Ta pasta jest superdelikatna i świetnie sprawdza się przy srebrnych sztućcach. Kwas mlekowy z jogurtu pomaga usuwać nalot, a fusy działają jak miękki peeling. Cytryna lekko rozjaśnia. Wszystko razem czyści bez ryzyka porysowania cennych przedmiotów.

Tej pasty możesz tez używać do czyszczenia srebrnej i posrebrzanej biżuterii. Będzie lśniła jak wtedy, gdy leżała na wystawie w sklepie.

Delikatnie potrzyj pastą powierzchnię sztućców, fot. Adobe Stock, Andrey Cherkasov

Czytaj także: