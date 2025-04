Dziadki do orzechów w nowoczesnym stylu

Dziadki do orzechów czyli akcesoria do zgniatania i rozłupywania orzechowych skorupek mają bardzo długą tradycję. Dziadek do orzechów trafił do Polski najprawdopodobniej z Niemiec. Nazwa powstała zapewne od dziadków o wyglądzie zabawki w postaci ludzkiej, które szczękami zgniatały orzechy. W nowoczesnej wersji dziadek do orzechów zachwyca stalowym błyskiem i oryginalną formą. To świetny pomysł na prezent!