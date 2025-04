Zakup dywanu wełnianego, to poważna inwestycja. Sporo dywanów sztucznych (z włókien syntetycznych) jest tańsza, ale i tak kupujemy je z myślą, że będą służyć kilka lat. Zwracamy uwagę na wzornictwo, rozmiar, grubość, puszystość. Bierzemy pod uwagę cenę. Ma znaczenie czy jest to dywan wełniany, czy sztuczny, czy też syntetyczny, z dodatkiem wełny. Warto wiedzieć, że wełniane dywany mogą być różnie wykończone. Także sztuczne różnią się między sobą. Jedne są trwalsze, inne szybko się niszczą i brudzą. Te najlepsze syntetyczne dywany bardzo przypominają wyglądem wełnę.

Wełniane dywany: czym się charakteryzują

Wełna to bardzo szlachetny, naturalny surowiec. Dlatego dywan wełniany dobrej jakości jest też szlachetny i niezwykle elegancki. Jest niczym wzorzec metra z Sevres pod Paryżem. Jedyną wadą jest dość wysoka cena i to, że u niektórych ów może nasilać objawy alergii. Najlepiej wybierać te, które mają certyfikat "Woolmark", gwarantujący dobrą jakość surowca i wyrobu.

Zalety wełnianych dywanów

Nie elektryzują się.

Długo zachowują miękkość i puszystość.

Są odporne na trwałe odgniecenia.

Dobrze wytłumiają dźwięki w pomieszczeniach.

Są dość odporne na zabrudzenia.

Niektóre modele są zabezpieczone dodatkowo specjalną substancją przed wchłanianiem plam.

Większość posiada preparację antymolową.

Wpływają trochę na mikroklimat wnętrza, ponieważ chłoną wilgoć i oddają, gdy powietrze jest suche.

Są ciepłe, dobrze izolują od zimnej podłogi

Wełniane dywany: indyjskie i europejskie

Dywany wełniane indyjskie są w większości tkane ręcznie, z wełny kaszmirskiej. Te wytwarzane w Europie, w tym w Polsce najczęściej są tkane maszynowo, z wełny nowozelandzkiej. Jakość wyrobów z Indii jest przeróżna, podobnie jak wzornictwo. Poza wzorami tradycyjnymi, etnicznymi, są także dywany nowoczesne.

Dywany sztuczne: różne włókna, różna jakość

Są różne rodzaje dywanów sztucznych, bo robi się je z różnych włókien. Zaletą tych dywanów jest łatwość czyszczenia, wadą to, że większość z nich elektryzuje się. Niektóre są bardzo cienkie inne masywne, dobrej jakości. Różnią się gęstością runa i długością włosa.

Dywany z poliamidu są odporne na zabrudzenia i ścieranie. Warto je polecić do pomieszczeń mocno eksploatowanych, np. gdy w domu są małe dzieci lub zwierzęta.

są odporne na zabrudzenia i ścieranie. Warto je polecić do pomieszczeń mocno eksploatowanych, np. gdy w domu są małe dzieci lub zwierzęta. Dywany z poliestru. Poliester to sprężyste włókno, wytrzymałe na rozciąganie i zagniecenia. Te dywany mają delikatny połysk i nie elektryzują się.

Poliester to sprężyste włókno, wytrzymałe na rozciąganie i zagniecenia. Te dywany mają delikatny połysk i nie elektryzują się. Dywany z polipropylenu dorównują trwałością tym z poliamidu. Niektóre z nich mają na metce nazwę: heat set lub heat set frize. Czasem Heatset pisane jest razem. Warto wybierać dywany z włókien opisanych jako heatset, bo trochę przypominają wełniane. Są dobrej jakości, niektóre są bardzo puszyste.

dorównują trwałością tym z poliamidu. Niektóre z nich mają na metce nazwę: heat set lub heat set frize. Czasem Heatset pisane jest razem. Warto wybierać dywany z włókien opisanych jako heatset, bo trochę przypominają wełniane. Są dobrej jakości, niektóre są bardzo puszyste. Dywany akrylowe są najbardziej ze wszystkich syntetycznych podobne do dywanów wełnianych. Są sprężyste i elastyczne, mają właściwości antyelektrostatyczne. Na uwagę zasługują żywe, nasycone kolory i bogate wzornictwo.

Jak wybrać dywan do salonu



Dywan do salonu lub do pokoju dziennego, który czasem szumnie nazywa się salonem powinien mieć takie wymiary, aby chociaż przednie nogi kanapy i foteli stały na nim. Runo powinno być raczej niskie (łatwość odkurzania) i odporne na odkształcenia. Dobry materiał to: wełna, akryl, poliester i polipropylen heatset - mocny i efektowny.

Jak wybrać dywan do sypialni

Możesz sobie pozwolić na dywan miękki, z długim gęstym runem, nawet wysokości 10 cm, z poliesteru lub wełny, na którym miło jest rano postawić bose stopy. Wspaniale sprawdzą się tzw. dywany shaggy (inaczej włochacze).

Jak wybrać dywan do przedpokoju

W przedpokoju trudniej utrzymać porządek niż w innych pomieszczeniach. Dlatego doświadczone panie domu radzą, że praktyczniejszy będzie dywan ciemniejszy, akrylowy lub wiskozowy. Te włókna są bardzo trwałe i łatwo się je czyści. Dobrze, jeśli spód jest antypoślizgowy, np. lateksowy.

Jak wybrać dywan do pokoju dziecka

Jeśli maluch nie jest alergikiem, można wybrać dywan wełniany z krótkim włosem - miękki, ciepły, odporny na zabrudzenia. Bezpieczny dywan dla alergika to: poliestrowy lub akrylowy z krótkim włosem. Są odporne na palmy. Dywan dla dziecka powinien być dość gruby, aby dobrze izolował od zimnej podłogi, ale lepiej, jeśli jego włos nie jest zbyt długi, bo łatwiej wtedy czyścić. Powinnien być antypoślizgowy.