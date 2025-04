Dywan na ogół kupujemy wtedy, gdy pokój jest już pomalowany i urządzony. A zatem dopasowujemy jego wzór i kolorystykę do obicia kanapy i foteli, do zasłon, ścian i stylu wnętrza. Oprócz wzornictwa ważna jest również jego wielkość, długość włosa i oczywiście rodzaj włókna z jakiego go wykonano. Poniżej do wiesz się, na co zwrócić uwagę, aby dopasować dywan do swoich wymagań.

Spis treści:

Zastanów się czy chcesz, aby dywan zakrył całą podłogę, czy też jest ona tak efektowna, że jednak warto, aby było widać przynajmniej jej fragmenty. Gdy masz np. drewniany parkiet, być może wystarczy ci niewielki dywan przy kanapie, w kąciku jadalnianym lub przy łóżku w sypialni.

Swoją decyzję uzależnij również od sposobu konserwacji. Jeśli zamierzasz odkurzać go na trzepaku i wietrzyć, pamiętaj, że łatwiej będzie zwinąć i wynieść mniejszy. Zastanów się również nad kształtem. Najwięcej jest dywanów prostokątnych, ale są też owalne i okrągłe.

Najbardziej przyciągają wzrok dywany wzorzyste w intensywnych kolorach. Niekiedy trudno im się oprzeć. Jeśli wszystkie inne elementy wystroju pokoju są bardzo stonowane i zależy nam na ożywieniu wnętrza, to możemy zaszaleć i kupić wzorzysty.

Dobrze będzie również wyglądał w pokoju urządzonym nowoczesnymi białymi meblami. Jednak we wnętrzach klasycznych i w stylu retro lepiej sprawdzają się dywany gładkie lub w dyskretny wzór. Do pokoju w stylu dworkowym najbardziej pasują dywany typu kobierzec.

Dywany z długim włosem określa się jako "shaggy". Ich runo ma co najmniej 10 cm wysokości. Są miękkie, sprężyste i doskonale izolują przed zimnem. Najbardziej sprawdzą się w sypialni. Ponieważ trudno je dokładnie odkurzyć, nie są polecane alergikom, ani właścicielom psów lub kotów.

Niektórzy producenci uatrakcyjniają wyroby typu shaggy, wycinając w długim runie wzór. Najpopularniejszą grupą dywanów są te z krótkim włosem (ok. 3 cm). Pasują do każdego pokoju, łatwo je odkurzyć. Są także dywany bezrunowe, np. z sizalu, skóry, włókien sztucznych. To dobry wybór dla alergików i właścicieli zwierząt.

Są dostępne w popularnych sieciówkach (IKEA, Leroy Merlin lub Komfort) w różnych kolorach i rozmiarach. Szeroka gama kolorystyczna i długości włosa pozwala na skuteczne dopasowanie do każdych potrzeb.

fot. Adobe Stock

Im gęściejsze runo ma dywan, tym jego jakość jest lepsza. Możemy ocenić tę cechę, porównując kilka dywanów ze sobą. Ale najlepiej poszukać informacji na metce, gdzie określono ilość włosów na metrze kwadratowym. Standardowy zakres gęstości wynosi od 150 do 500 tysięcy. Jeśli liczba jest bliska 500 tys. lub nieco wyższa, to znaczy, że jest to wyrób naprawdę dobrej jakości.

Oprócz gęstości, warto też sprawdzić na metce wagę dywanu. Gdy porównujemy dwa egzemplarze z tego samego włókna, o podobnej wysokości runa, to na pewno lepszy jest ten cięższy. Producenci zamieszczają na niej informacje na temat odporności swojego wyrobu na plamy, dopuszczalnym sposobie prania, a nawet, czy dywan został zabezpieczony przed molami.

Masz do wyboru dywany syntetyczne, z wełny i innych włókien naturalnych, z których najpopularniejszy jest sizal. Rodzaj włókna w dużym stopniu decyduje o cechach użytkowych.

Syntetyczne mogą być bardzo różne. Do produkcji dywanów stosuje się najczęściej poliamid (nylon), poliester i polipropylen. Poliamid jest odporny na zabrudzenia i ścieranie. Taki dywan warto polecić do pomieszczeń mocno eksploatowanych, np. gdy w domu są małe dzieci lub zwierzęta. Poliester to sprężyste włókno, wytrzymałe na rozciąganie i zagniecenia. Dywany z poliestru mają delikatny połysk i nie elektryzują się. Polipropylen dorównuje trwałością poliamidowi. Te dywany, które mają na metce nazwę: heat set lub heat set frize, bardzo przypominają wełniane.

