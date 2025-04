Jeśli wokół twojego domu rośnie tylko trawa i niskie byliny lub kwiaty jednoroczne, znajdź miejsce dla choćby jednego drzewka lub okazałego krzewu. Taki wyrazisty zielony akcent doda działce dynamiki i kolorytu, a ty zyskasz trochę cienia. Możesz posadzić drzewko lub krzew na środku trawnika lub przy ogrodzeniu od strony ulicy.

Poznaj wymagania

Zanim kupisz sadzonkę, dowiedz się jak najwięcej o danym gatunku i odmianie. Warto poznać wcześniej kalendarz biodynamiczny. Nie wszystkie drzewa i krzewy będą dobrze rosły np. w zacienionym miejscu. Inne z kolei kochają cień. Upewnij się także, czy gleba w twoim ogrodzie będzie dla tego okazu odpowiednia. Może trzeba zmniejszyć jej kwasowość, rozsypując wapno lub odwrotnie – będzie wymagała zakwaszenia? Dowiedz się również, czy roślina jest mrozoodporna (jeśli nie, to bez starannego opatulenia na pewno przemarznie podczas srogiej zimy). Poszukaj odporniejszej.

Jakie rozmiary osiągnie?

Pamiętaj, że mała obecnie sadzonka będzie systematycznie rosła. Gdy przypadkowo kupisz okaz, który szybko osiągnie 10 metrów wysokości, a posadzisz go na małej działce, zagłuszy pozostałą zieleń i mocno zacieni dom. Po kilku latach będziesz musiała go wyciąć. W małym ogrodzie najlepiej sprawdzi się drzewko dorastające do wysokości 2–3 metrów.

W jakim kolorze?

Drzewa kojarzą nam się z zielenią. A tymczasem, poza iglakami, każde ma kwiaty, niekiedy okazałe i kolorowe. Gdy się rozwiną, roślina wygląda wręcz bajkowo. Pamiętaj, że wiele gatunków ma także kolorowe liście i to nie tylko jesienią. Jeśli zatem lubisz w ogrodzie kolorystyczny ład, dopasuj barwy drzewka do kolorystyki elewacji i innych roślin.

W pojemniku czy bez?

Niemal wszystkie drzewa i krzewy można kupić w pojemnikach. W sprzedaży są także sadzonki z gołymi korzeniami lub bryłą korzeniową owiniętą w jutę. Jesienią wszystkie dobrze się przyjmują.

Nasza rada!

Sadząc drzewko, które lubi kwaśne podłoże, np. magnolię, dosyp do gleby, w której będzie rosło, wiadro torfu lub specjalnej ziemi do roślin kwasolubnych.

