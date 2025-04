Czy na pewno wiesz jak odpowiednio czyścić i pielęgnować drewniane meble? Podpowiadamy kilka praktycznych wskazówek. Bez odpoweidniej pielęgnacji piękne drewniane meble mogą stracić swój atrakcyjny wygląd. O czym nie można zapomnieć?



fot. Materiały prasowe Table Top

Co szkodzi drewnianym meblom?

Drewno należy do materiałów bardzo trwałych, ale jego odporność wystawiana jest przez lata na rozmaite próby. Do powszechnych powodów dokuczliwych i łatwo zauważalnych szkód zaliczyć należy wszelkiego rodzaju fizyczne ingerencje człowieka. Eksponaty trzymane przez wiele miesięcy na półkach i mokre szklanki zostawione na blacie na kilka godzin, radosna twórczość dzieci lub np. domowy warsztat dorosłych "złotych rączek" czy wreszcie skutki niepoprawnej pielęgnacji.

Szczególnie groźnym czynnikiem degradacji jest wszechobecna woda, oddziaływująca bezpośrednio lub pod postacią wilgoci. Mamy więc wiele okazji do zostawienia na urokliwej, naturalnej powierzchni niechcianych śladów. O ile konstrukcja dobrze wykonanego mebla pozostaje zazwyczaj na długo stabilna, to na jego powłokach zewnętrznych stosunkowo łatwo pojawiają się przebarwienia, rysy, otarcia i pęknięcia. Reagować trzeba natychmiast, a nawet wcześniej!

Odpowiedni rodzaj drewna

Zanim przystąpimy do wdrażania programu zapobiegawczego lub naprawczego, powinniśmy wiedzieć, z jakim materiałem mamy do czynienia. Najlepiej po prostu już na etapie zakupów dobierać wyposażenie wykonane ze sprawdzonych, odpornych na uszkodzenia mogące wystąpić w domu, gatunków drzewa. – Świadomi użytkownicy decydują się czasem nawet na bezpośrednie uzgodnienia z wykonawcą, że powstający dopiero mebel będzie np. z dębu, modrzewiu lub bardziej egzotycznego surowca – mówi Andrzej Kańczuła z pracowni Table Top, wykonującej ręcznie drewniane stoły – W warsztacie czy w sklepie, zawsze warto też pamiętać o tym, że finalna odporność to również efekt jakości położonych na drewnianych powierzchniach bejc, lakierów i innych powłok ochronnych. Najlepiej skorzystać z możliwości konsultacji z dostępnym na miejscu specjalistą.

fot. Materiały prasowe Table Top

Czyszczenie drewna

Regularne czyszczenie to pierwsza i główna forma dbania o zachowanie wyglądu oraz funkcjonalności eleganckiego stołu, szafy, krzesła czy drzwi. Nie należy jednak do tego używać tłustych środków ani silnych detergentów, gdyż grozi to powstaniem plam i przebarwień. Podstawę stanowi lekko zwilżona szmatka, która może być z dodatkiem dobrego płynu.

Ważne jest też, by każde mycie kończyć przetarciem na sucho celem uniknięcia negatywnego wpływu wilgoci. Istotnym elementem długofalowej troski o stan mebli jest okresowa konserwacja powłok malarsko-lakierniczych. Skuteczna renowacja i zaimpregnowanie wymagają tu już specjalistycznych preparatów, które zapewnią zachowanie naturalnych efektów wizualnych (charakterystyczna faktura, słoje).

W skrajnych przypadkach możliwe jest też wykonanie cyklinowania i pełne odnowienie wierzchniej warstwy. Ale pamiętajmy, że usuwanie niepożądanych śladów nie oznacza likwidacji wszystkich odróżniających się od całości akcentów. Urok litego drewna przejawia się w nieregularności odcieni i kształtów, jakie dają naturalne przebarwienia oraz usłojenie.