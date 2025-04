Nasze babcie i mamy mają ogromną wiedzę o domowych sposobach na codzienne trudności. Poradzą, co zrobić, kiedy zupa wyjdzie przesolona. Nauczą, jak usunąć tłustą plamę z bluzki i pozbyć się mrówek z kuchni. Sztuczki przekazywane z pokolenia na pokolenie mają ogromny potencjał, są skuteczne i najczęściej potrzeba do nich tylko prostych składników, które każda osoba ma pod ręką. Dotyczy to również sposobu na szybką utratę koloru ubrań.

Dlaczego warto dodawać pieprz do prania?

W sieci i wśród naszych bliskich krąży popularna i prosta metoda, które zapobiegnie blaknięciu materiału. Okazuje się, że oprócz prania w niskiej temperaturze i używania specjalnych detergentów dedykowanych kolorowym ubraniom, warto dodać do bębna pralki... łyżeczkę zmielonego pieprzu.

Dlaczego to pomaga? Szorstkie ziarenka pieprzu sprawiają, że łączy się on ze środkiem piorącym i zbiera jego nadmiar z ubrań. To właśnie zbyt długie pozostawanie detergentu na materiale sprawia, że ubrania bledną. Na koniec prania pieprz zostaje wypłukany z ubrań podczas cyklu płukania w pralce. Kolory pozostają nasycone i wyraziste.

Jeśli boisz się, że pieprz będzie za bardzo osiadał na ubraniach, można wsypać go do małego lnianego woreczka i wtedy dodać go do prania. To dodatkowo ochroni np. bardzo delikatne materiały takie jak satyna, muślin czy jedwab.

Do prania warto też dorzucić inny naturalny składnik. Świetnie na tkaniny działają też łupiny orzechów włoskich, które dokładnie doczyszczają nawet najbardziej uporczywe plamy i zabrudzenia.

