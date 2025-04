Poznaj domowy i tani sposób na wyczyszczenie przypalonych garnków

Domowych sposobów na doczyszczenie przypalonych garnków to przede wszystkim soda oczyszczona z wodą. Jak to zrobić? Aby oczyścić zewnętrzną stronę garnka, zatkaj czysty zlew, wsyp pół szklanki sody oczyszczonej i zalej wrzątkiem do połowy wysokości zlewu. Wstaw garnek do roztworu i nalej do niego wody tak, aby był zanurzony do ¾ wysokości. Zostaw na 30-45 minut, a nawet dłużej jeśli garnek jest bardzo przypalony. Po tym czasie załóż rękawiczki gumowe i szoruj garnek ostrą stroną gąbki zmywakowej. Oczyszczony garnek opłucz pod bieżącą wodą.

Wnętrze garnka stalowego najłatwiej doczyścić gotując 2 opakowania kwasku cytrynowego z 1 litrem wody. To jedno z nietypowych zastosowań kwasku cytrynowego. Gotuj 45 minut na małym ogniu pod przykryciem. Wylej zawartość garnka, a pozostałości po przypaleniach doszoruj szczotką. W przypadku garnków emaliowanych zamień kwasek na sodę i postępuj tak samo. A co z garnkiem aluminiowym? Najlepiej skorzystaj z okazji i się go pozbądź, bo jest niezdrowy.

Poniżej dodatkowe sposoby na czyszczenie przypalonych garnków.

Mikstura z sody oczyszczonej i octu na przypalone garnki

Soda i ocet to potężna mieszanka. Soda rozpuszcza tłuszcz i nagar, a ocet zmiękcza twardą skorupę z przypalonych resztek. Razem tworzą silnie czyszczącą mieszankę chemiczną. Nie stosuj tej metody do garnków aluminiowych, bo je zniszczysz.

Składniki:

3 łyżki sody oczyszczonej

150 ml octu spirytusowego (10%)

250 ml wody

Sposób użycia:

Wsyp sodę oczyszczoną na dno przypalonego garnka. Wlej ocet – zacznie się pienić, co pomoże odrywać przypalone resztki. Dodaj wodę i gotuj roztwór przez 5-10 minut. Po ostygnięciu umyj garnek gąbką lub doskrob drewnianą łyżką – przypalenia powinny łatwo zejść.

Mikstura na przypalenia: sól i sok z cytryny

Sól działa jak delikatny środek ścierny, a kwas cytrynowy skutecznie rozpuszcza przypalone resztki. Sposób do wszystkich garnków poza ceramicznymi i emaliowanymi.

Składniki:

3 łyżki soli kuchennej,

sok z połowy cytryny,

250 ml gorącej wody.

Sposób użycia:

Posyp dno garnka grubą warstwą soli. Wlej sok z cytryny i gorącą wodę. Zostaw na noc lub gotuj mieszankę przez kilka minut. Wyszoruj garnek miękką gąbką lub oskrob drewnianą łyżką.

fot. Czyszczenie przypalonych garnków/ Adobe Stock, svehlik

Gotowa nietypowa mikstura z colą

Napoje typu cola zawierają kwas fosforowy, który skutecznie rozpuszcza przypalone resztki i osady. Ta mikstura nadaje się do stalowych garnków nierdzewnych i ewentualnie takich z nieprzywierająca powłoką. Nie nadaje się do garnków emaliowanych.

Sposób użycia:

Wlej colę do przypalonego garnka. Podgrzewaj na małym ogniu przez 15 minut. Zostaw do ostygnięcia, a następnie umyj garnek wodą i płynem do naczyń.

Jeśli żaden z tych sposobów nie sprawdzi się, ostatnią deską ratunku może być kostka do zmywarki lub proszek do prania. Nie zniszczą żadnego rodzaju garnka. Włóż kostkę lub wsyp 2 łyżki proszku do prania do wnętrza garnka, zalej wrzątkiem do wysokości ok. 4-5 cm i zostaw na noc.

