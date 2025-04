Szkodniki w domu mogą nieźle uprzykrzyć życie. Wchodzą wszędzie, niszczą meble i ubrania, przenoszą groźne zarazki. Sprawdź, jak się ich pozbyć!



Muchy

To bardzo dokuczliwe owady. Występują wszędzie tam, gdzie żyją ludzie, żywią się tym samym pokarmem, co człowiek. Zwilżają pokarm śliną lub sokami trawiennymi, by go rozpuścić. W ten sposób wprowadzają do żywności zarazki chorobotwórcze, np. bakterie duru brzusznego, wąglika, jaja owsików.

: Zrób . Wymieszaj 2/3 szkl.cukru, 2/3 melasy lub innego słodkiego syropu, 2/3 szkl. wody, gotuj aż masa zgęstnieje. Przygotuj paski szarego papieru (50 cm długości, 5 cm szerokości). Posmaruj lepikiem papier i rozwieś. Gotowe środki: Płytka do zwalczania much (ok. 13 zł). Packa (ok. 1zł).

Rybiki

Przypominają miniaturowe rybki. Lubią wilgotne i ciepłe miejsca. Żywią się cukrem, mąką, nie gardzą zawilgoconymi tapetami. Uwielbiają resztki z miski zwierzaków.

: Zmieszaj cukier puder z boraksem w proporcji 2:1. Możesz dodać ugotowane i rozgniecione żółtko, odrobinę mąki pszennej lub mleka w proszku. Papkę umieść na kartkach papieru, połóż w miejscu żerowania insektów. Gotowe środki: Blattanex Delta (ok. 28 zł, Bayer).

Żyją w zorganizowanych społecznościach. Potrafią przedostać się przez każdą, najmniejszą nawet, szczelinę. Jedzą to wszystko co i człowiek. Są bardzo sprytne. Potrafią bowiem omijać różne wymyślne pułapki.

: Przysmakiem mrówek jest gotowane żółtko. Rozgnieć je, wymieszaj z boraksem (w proporcji 1:10). wykładaj w miejscach wędrówek szkodników (co 2 - 3 dni). Po kilku tygodniach zauważysz efekt. Mrówki faraona nie lubią aromatu skórek cytrynowych, tytoniu, pokruszonych cygar, nafty oraz terpentyny. Tymi woniami możesz je odstraszać. Gotowe środki: Proszek przeciw mrówkom, karaluchom i prusakom (ok. 17 zł, Raid.

Mkliki

Zwane też molami kuchennymi. Smakuje im prawie wszystko. W ciągu dnia siedzą nieruchomo w różnych zakamarkach (na ścianach sufitach), nocą składają jaja.

: Wyrzuć wszystkie produkty, w których zagnieździły się mkliki. Zagotuj w małym naczyniu ocet i gorący, parujący płyn wstaw do szafek. Opary octu bardzo skutecznie niszczą dorosłe owady i larwy. Powtarzaj do skutku. Mkliki nie przepadają za aromatem liści laurowych. Warto rozsypać kilka listków na półkach lub włożyć do pojemników z żywnością. Co pewien czas należy wymieniać je na świeże, mocniej pachnące. Gotowe środki: Feromonowa pułapka na mole spożywcze (ok. 15 zł Raid).

Prusaki

Żerują tuż po zapadnięciu zmroku i krótko przed świtem. Lubią miejsca suche i ciepłe. Niewybredne, żywią się odpadkami ze stołu. Trudno się ich pozbyć.

: Wymieszaj ze sobą w równych proporcjach cukier i proszek do pieczenia. Rozłóż mieszankę w miejscu żerowania owadów. l Wysusz kwiaty złocienia dalmatyńskiego. Pokrusz drobno, wsyp w szczeliny i szpary.Prusaki nie znoszą też ostrej woni amoniaku. Można więc do zmywania podłogi użyć wody z dodatkiem tego środka (cena ok. 8 zł). Niestety zapach amoniaku nie jest też przyjemny dla ludzi i zwierząt. Gotowe środki: Pianka przeciwko owadom biegającym. Cena ok. 16 zł (Raid).

Autorka jest dziennikarką dwutygodnika "Pani domu".