Skrzydłokwiat to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych, ceniona za swoje piękne, zielone liście i eleganckie białe kwiaty. Choć bywa wymagający, jest rośliną, która oczyszcza powietrze, więc zdecydowanie warto mieć go w domu. Czasem jednak jego liście zaczynają żółknąć - w całości lub tylko na końcówkach. To sygnał, że coś jest nie tak. Co może być przyczyną żółknięcia liści i jak temu zaradzić?

Reklama

Spis treści:

Żółte liście skrzydłokwiatu niestety mają wiele przyczyn. To pierwsza reakcja obronna skrzydłokwiatu na niemal każdą niedogodność. Przede wszystkim jednak to znak, że roślina jest przelana. Skrzydłokwiat nie lubi zbyt dużej ilości wody (jednocześnie nie lubi też zbyt małej) i odpowiada na nią żółtymi i marniejącymi liśćmi. Jeśli jego korzenie są stale mokre, mogą zacząć gnić.

Skrzydłokwiat to roślina tropikalna, dlatego pomimo niechęci do częstego podlewania potrzebuje dużej wilgotności powietrza. W suchym otoczeniu jego liście mogą żółknąć i zasychać na brzegach. Jeśli więc stoi blisko grzejników albo w klimatyzowanym pomieszczeniu, może zacząć marnieć.

Przeszkadza mu też zbyt mocne światło. Jeśli skrzydłokwiat stoi w pełnym słońcu, jego liście mogą się przesuszać i żółknąć. Zbyt mocne nasłonecznienie może powodować też poparzenia liści i ich żółknięcie, ale z drugiej strony zbyt ciemne stanowisko osłabia roślinę.

Żółte liście skrzydłokwiatu może też być wynikiem niedostatecznej ilości składników odżywczych, w szczególności azotu i żelaza. Roślina ta wymaga regularnego nawożenia w sezonie wiosenno-letnim. Nawet co 2-3 tygodnie sięgaj po uniwersalny nawóz do roślin doniczkowych. Możesz też sięgnąć po domowy nawóz do skrzydłokwiatu z drożdży, żelatyny albo fusów z kawy.

Żółte liście skrzydłokwiatu a choroby i szkodniki

Czasem żółknące liście są objawem ataku szkodników lub chorób. Najczęściej są to przędziorki i wciornastki, które wysysają soki z liści, osłabiając roślinę. Skrzydłokwiat jest też podatny na choroby grzybowe. W takim przypadku warto zastosować środki dostępne w sklepach ogrodniczych.

fot. Żółte liście skrzydłokwiatu/Adobe Stock, evgeniia_1010

Jeśli zauważysz, że liście skrzydłokwiatu zaczynają żółknąć, przede wszystkim wyeliminuj wszystkie możliwe przyczyny. Warto też przesadzić roślinę i sprawdzić, jak wygląda bryła korzeniowa. Jeśli coś zaczyna gnić, odetnij chore korzenie, wypłucz roślinę i dokładnie wysusz, a następnie włóż do nowej ziemi.

Na bieżąco też odcinaj żółte liście, aby nie pobierały bez sensu wody ani wartości odżywczych z wody czy nawozów. Następnie regularnie zasilaj roślinę wodą z cukrem. Ten domowy sposób skutecznie odżywia wymagający skrzydłokwiat.

Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę cukru w litrze wody, a następnie podlewać roślinę raz na 2-3 tygodnie w okresie wiosenno-letnim. Pamiętaj jednak, że nadmiar cukru może prowadzić do rozwoju grzybów i pleśni, więc na bieżąco obserwuj swoją roślinę.

Pamiętaj też, że woda z cukrem może pomóc skrzydłokwiatowi, ale nie rozwiąże problemu, jeśli przyczyna żółknięcia liści leży gdzie indziej.

Reklama

Czytaj także:

Najzdrowsze kwiaty do sypialni

Najlepsze kwiaty do łazienki

3 oryginalne rośliny dla początkujących