Nic nie dodaje sypialni elegancji i świeżości tak jak śnieżnobiała pościel. Jednak utrzymanie jej w idealnej czystości może być wyzwaniem. Pościel codziennie narażona jest na pot, oleje z ciała, kosmetyki i kurz, co może powodować jej żółknięcie i matowienie. Oto kilka sprawdzonych sposobów, które pomogą ci prać pościel, aby zawsze była nieskazitelnie biała.

Uzyskanie śnieżnobiałej pościeli to nie tylko to, w czym pierzesz, ale także w jaki sposób. Przede wszystkim, zanim wrzucisz pościel do pralki, warto ją namoczyć. Możesz to zrobić w wannie lub dużej misce. Dodaj do wody trochę proszku do prania lub sody oczyszczonej i pozostaw pościel na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Wstępne namaczanie pomaga rozpuścić tłuszcze i inne zanieczyszczenia, które gromadzą się na tkaninie.

Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i utrzymywać pościel w doskonałej bieli, pierz ją regularnie. Zaleca się wymienianie pościeli i pranie jej co dwa tygodnie. Regularne pranie pomaga usunąć zanieczyszczenia zanim zdążą one wniknąć głęboko w tkaninę i spowodować trwałe przebarwienia.

Podczas prania pościeli upewnij się, że pralka nie jest przeładowana. Pranie zbyt dużej ilości pościeli naraz może prowadzić do nierównomiernego czyszczenia i osadzania się resztek detergentu na tkaninie. Zostaw wystarczająco dużo miejsca w bębnie, aby woda i detergent mogły swobodnie krążyć i dokładnie czyścić pościel. Jednocześnie warto prać podobne sobie tkaniny.

Białą pościel najlepiej prać w wyższej temperaturze, aby skutecznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia i bakterie. Zwykle 60°C jest wystarczające, ale sprawdź oznaczenia na metce, aby upewnić się, że tkanina to wytrzyma. Pranie w gorącej wodzie nie tylko poprawia efektywność czyszczenia, ale również pomaga utrzymać tkaniny w doskonałej bieli.

fot. Jak prać białą pościel/Adobe Stock, malkovkosta

Kluczowym elementem prania białej pościeli jest dobór odpowiedniego detergentu. Upewnij się, że używasz środka przeznaczonego do białych tkanin, najlepiej z dodatkiem wybielacza optycznego. Unikaj używania detergentów z barwnikami i zapachami, które mogą osadzać się na tkaninie i powodować jej matowienie.

Jeśli twoja pościel jest szczególnie żółta lub ma trudne do usunięcia plamy, możesz zastosować specjalistyczne środki wybielające dostępne w sklepach. Upewnij się, że są one bezpieczne dla tkanin i zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Domowe środki do prania białej pościeli

Soda oczyszczona to uniwersalny środek czyszczący, który świetnie sprawdza się również przy wybielaniu pościeli. Dodaj pół szklanki sody oczyszczonej do bębna pralki wraz z detergentem. Soda pomoże usunąć plamy i zneutralizować nieprzyjemne zapachy, przywracając pościeli świeżość i biel.

Ocet to kolejny naturalny środek, który działa jak wybielacz i zmiękczacz tkanin. Dodaj pół szklanki octu do komory na płyn do płukania. Ocet nie tylko wybieli pościel, ale również usunie resztki detergentów, które mogą powodować szarzenie tkanin. Po praniu zapach octu wywietrzeje, pozostawiając pościel świeżą i miękką. Możesz też dodać do niego 2-3 krople ulubionego olejku eterycznego.

Sok z cytryny również ma naturalne właściwości wybielające i odświeżające. Wlej pół szklanki soku z cytryny do pralki razem z detergentem lub namocz pościel w wodzie z dodatkiem soku z cytryny przed praniem. Kwaśny odczyn cytryny pomoże usunąć plamy i przywróci pościeli jej naturalną biel.

Nieoczywistym rozwiązaniem jest moczenie pościeli w proszku do pieczenia. Również może on mieć działanie wybielające. Namocz pościel w ciepłej wodzie z dodatkiem kilku łyżek proszku do pieczenia przez kilka godzin lub całą noc. Następnie wypierz pościel jak zwykle. Proszek do pieczenia pomoże usunąć trudne plamy i przywrócić tkaninom śnieżnobiały kolor.

fot. Jak prać pościel, aby była biała/Adobe Stock, rakop_ton

Najlepiej pościel suszyć na świeżym powietrzu lub płasko rozłożoną na suszarce. Dzięki temu materiał równomiernie będzie przysychał, a ty unikniesz nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. Dobrym pomysłem jest także suszenie na słońcu. Może to także pomóc w utrzymaniu jej bieli.

Promienie UV działają jak naturalny wybielacz, rozjaśniając tkaninę. Jeśli masz możliwość, rozwieś pościel na zewnątrz, aby wyschła w promieniach słonecznych. Unikaj jednak bezpośredniego kontaktu pościeli z metalowymi częściami suszarki, które mogą powodować plamy rdzy.

