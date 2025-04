Plamy z pomidora i plamy z sosu pomidorowego natychmiast spłucz zimną wodą. Wcześniej zbierz nadmiar sosu łyżką, by plama nie zwiększyła objętości.

Reklama

Jest kilka sposobów na to, by plama z pomidora nie szpeciła zbyt długo twojej bluzki. Nie czekaj, aż plamy z pomidora wnikną we włókna tkaniny. Nie wkładaj też ubrania od razu do pralki, nie susz także niedopranej plamy z pomidora. To tylko utrwali zabrudzenie.

Woda utleniona

Spłucz plamę z pomidora zimną wodą i namocz na noc w misce z wodą z dodatkiem wody utlenionej. Ten sposób powinien zadziałać nawet na stare plamy z pomidora.

Soda oczyszczona

Namocz ubranie w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej, następnego dnia wypierz.

Możesz również połączyć dwie pierwsze metody w przypadku bardzo uporczywych plam z pomidora. Wymieszaj 2 łyżeczki sody oczyszczonej z wodą utlenioną, aby otrzymać pastę. Nanieś ją na plamę i po 10 minutach spłucz. Czynność powtórz w razie potrzeby.

Sól

Plamę z pomidora spłucz wodą, a następnie zasyp solą. Pocieraj delikatnie, spłukuj sól wodą.

Proszek do pieczenia

Przygotuj pastę z odrobiny wody i proszku do pieczenia i nanieś na plamę. Po 30 minutach wypierz.

Mleko

Namocz plamę z pomidora w ciepłym mleku, a następnie spłucz gorącą wodą.

Ocet

Wypierz ubranie w wodzie z dodatkiem octu (na 1 szklankę wody daj 2 łyżki octu).

Proszek do prania

Plamę z pomidora możesz też usuwać za pomocą proszku do prania. Z proszku i wody możesz przygotować pastę i delikatnie wcierać w zabrudzone miejsce.

Płyn do naczyń

Dobry sposób to także wykorzystanie płynu do naczyń. Jeśli jednak plama z pomidora szpeci białą koszulę, wystrzegaj się płynów w intensywnych kolorach: zielonym lub żółtym. Wybierz raczej bezbarwny lub biały balsam do mycia naczyń.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.02.2021

Reklama

Czytaj także:

Czym sprać marchewkę?

Jak usunąć plamy z czekolady?

Sprawdzone sposoby na tłuste plamy