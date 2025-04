W sklepach mamy dostępny szeroki wybór nawozów do roślin doniczkowych - w formie pałeczek, hydrożeli, płynów lub granulek. Wiele z nas nie chce jednak korzystać z gotowych produktów i woli stawiać na bardziej naturalne metody. To wyjątkowo praktyczne rozwiązanie również ze względu na to, że większość domowych nawozów można znaleźć w każdej kuchni. Część z nich to wręcz ekonomiczny sposób na wykorzystanie resztek, które w normalnej sytuacji wyrzuciłybyśmy do śmieci.

Jak domowym sposobem nawozić rośliny?

1-2 razy w tygodniu podlej kwiatek wodą gazowaną.

1 raz w tygodniu podlej roślinkę herbatą. Ten sposób uwielbiają zwłaszcza paprotki!

1-2 razy w miesiącu wymieszaj ziemię w doniczce z kawowymi fusami. Uwaga! Ta metoda nie odpowiada wszystkim gatunkom. Fusy zakwaszają podłoże, dlatego będą służyć tylko tym odmianom, którym obojętny jest rodzaj podłoża lub są kwasolubne (np. azalia, hortensja, paprotka, wrzos, wrzosiec).

Istnieje jeszcze kilka innych sposobów na domowe nawożenie roślin: możesz do doniczki wrzucić pokruszone skorupki ugotowanych na twardo jajek, albo podlewać kwiatki... mlekiem.

