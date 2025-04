Jak wyczyścić siedzenia w samochodzie domowymi sposobami i czym pielęgnować kokpit, aby auto wyglądało jak prosto z salonu? Codzienna eksploatacja samochodu wpływa nie tylko na jego mechaniczne zużywanie się, ale także na wygląd i pogorszenie się jakości tapicerki i plastiku. Od czasu do czasu zakurzoną i poplamioną tapicerkę trzeba wyprać.

Możesz zrobić to na większości myjni (posiadają odpowiednie stacje do prania tapicerki) lub używając specjalnych preparatów do prania tapicerek. Trzecim wyjściem są domowe sposoby na czyszczenie tapicerki samochodowej. Przetestuj sprawdzone metody, dzięki którym siedzenia po praniu będą jak nowe.

Spis treści:

Aby skutecznie odświeżyć wygląd siedzeń i innych materiałowych obić w samochodzie, trzeba zacząć od dokładnego odkurzenia ich. W przeciwnym wypadku kurz i powierzchowne zabrudzenia wetrzesz w materiał, zamiast się ich pozbyć. Potrzebne środki znajdziesz w kuchni i łazience.

Soda oczyszczona

Jednym z najłatwiejszych, a przy tym bardzo skutecznych sposobów, jest użycie sody oczyszczonej. Wystarczy rozsypać ją na siedzeniach i obiciach materiałowych, a następnie pozostawić na kilka godzin. Potem wystarczy dokładnie odkurzyć tapicerkę – gotowe!

Kwasek cytrynowy

Kwasek cytrynowy to równie skuteczny, co bezpieczny środek czyszczący. Dzięki niemu nie tylko usuniesz zabrudzenia z elementów materiałowych, ale poradzisz sobie nawet z rdzą i innymi osadami na metalowych częściach. Rozpuść niewielką ilość kwasku cytrynowego w wodzie z dodatkiem środka czyszczącego (płynu do naczyń lub do prania) i takim roztworem, przy pomocy gąbki, pierz wnętrze samochodu. Uwaga jednak na ciemne, skórzane obicia - kwasek może zrobić jaśniejsze plamy.

Paranie tapicerki samochodowej będzie łatwiejsze i oszczędniejsze, jeśli zamiast kupować specjalne płyny, stworzysz roztwór wody i płynu do naczyń lub perełek do prania. Dodaj sporo płynu – na tyle, by wytworzyła się solidna piana. Za pomocą szczoteczki z niezbyt twardym włosiem lub dużej gąbki wypierz pianą tapicerkę. Płyn do naczyń doskonale poradzi sobie także z tłustymi plamami! Równie dobrze zamiast płynu do naczyń, sprawdzi się płyn do prania delikatnych tkanin. Po praniu przetrzyj tapicerkę gąbką lub szmatką zamoczoną w samej wodzie, by zebrać nadmiar płynu.

fot. Adobe Stock, Nomad_Soul

Innym, równie skutecznym rozwiązaniem, jest użycie myjki parowej. Pranie tapicerki gorącą parą wodną nie tylko dobrze ją oczyści, ale dodatkowo zdezynfekuje. Przed użyciem myjki parowej na dużej powierzchni, sprawdź odporność materiału na niewielkiej i niewidocznej powierzchni – wysoka temperatura może uszkodzić niektóre materiały.

Myjki parowej nie używaj na elementach skórzanych lub skóropodobnych. Pranie tapicerki samochodowej nie różni się wiele od prania dywanów – jeśli używasz gotowych środków do prania, zazwyczaj w obu przypadkach możesz użyć tego samego preparatu.

