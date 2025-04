Najczęstsze błędy i strategie ich unikania

Wiele problemów związanych ze sprzątaniem wynika nie tyle z naszej lekkomyślności, co z braku dostatecznej wiedzy. Bardzo często wykonujemy porządki intuicyjnie – polegając na własnym wyczuciu i sposobach, które podpatrzyliśmy u innych. Okazuje się jednak, że "sprawdzone sposoby" nie zawsze są skuteczne. Jakie błędy popełniamy najczęściej?

Reklama

Używanie tego samego środka do różnych sprzętów i powierzchni

Od jakiegoś czasu na sklepowych półkach dostępne są tzw. płyny uniwersalne. Ich producenci zapewniają, że możemy czyścić nimi różne powierzchnie – od podłóg po szyby. Wiele z tych płynów jest przeznaczonych do mycia zarówno drewna, szkła, kamienia, plastiku czy nawet skóry. Pozornie taki płyn jest idealnym rozwiązaniem. Stosując go oszczędzamy czas i pienądze. Jednak jest to złudne wrażenie... Każda powierzchnia w naszym mieszkaniu ma swoje indywidualne wymagania. Drewno, szkło, skóra - wszystkie potrzebują pielęgnacji dostosowanej do ich struktury. Stosując płyn uniwersalny tylko powierzchownie usuwamy zabrudzenia, a nie pielęgnujemy powierzchni. W dłuższej perspektywie może to spowodować szybsze zużywanie się podłóg, blatów czy mebli. Na szczególną uwagę zasługują drewniane meble, które powinniśmy pielęgnować nie tylko specjalistycznymi środkami, ale także odpowiednimi ściereczkami np. takimi jak ściereczki do mebli marki Leifheit wykonane z drobnej tkaniny z mikrowłókien.

Zimna woda do mycia

Często z pośpiechu, nieuwagi albo oszczędności używamy do mycia podłóg lub naczyń zimnej wody. Niestety chłodna woda nie poradzi sobie z usunięciem tłuszczu z talerzy ani silniejszych zabrudzeń z podłogi. W efekcie musimy powtarzać sprzątanie lub myć naczynia jeszcze raz. Jest to starta zarówno naszego cennego czasu, jak i środków czyszczących, a co za tym idzie pieniędzy! Dlatego pamiętajmy, aby woda stosowana do płukania lub rozcieńczania płynów była co najmniej ciepła.

Stosowanie najmocniejszych detergentów do lekko lub średnio zabrudzonych powierzchni

Mocne detergenty zawierające chlor lub inne agresywne substancje działają bardzo szybko i skutecznie usuwają zabrudzenia. Jednak zawierają one ogromną ilość kwasów, które przy częstym stosowaniu, mogą uszkodzić powierzchnię blatów i płytek ceramicznych. Nie powinniśmy używać ich do codziennego sprzątania. Lekko lub średnio zabrudzone elementy czyśćmy delikatniejszymi środkami. Jak rozpoznać czy stosowany środek jest zbyt silny? Jeżeli po psiknięciu na rękę powoduje on silne pieczenie i zaczerwienie skóry to znaczy, że powinno się go stosować tylko do mocno zabrudzonych lub przebarwionych powierzchni.

Drewnianą podłogę zawsze myjemy wodą... i często jej tym szkodzimy

Czyszczenie drewnianych podłóg i parkietów za pomocą wody z przypadkowym detergentem jest najczęściej popełnianym błędem. Mycie podłogi wodą jest rozwiązaniem oczywistym, ale jeżeli nie dodamy do niej odpowiedniego środka to z czasem uszkodzi ona warstwę lakieru, a drewno zacznie pękać. Dlatego powinniśmy używać detergentów zabezpieczających podłogę za pomocą cienkiej warstwy pielęgnacyjnej takich jak płyn do pielęgnacji parkietów marki Leifheit. Warstwa ochronna zabezpiecza naszą podłogę przed wilgocią i brudem. Drugim ważnym elementem pielęgnacji podłóg jest zastosowanie odpowiedniego mopa, który zbiera brud, a nie tylko rozciera go po większej powierzchni.

Fot. Materiały prasowe

Co warto wiedzieć?

Do czyszczenia i pielęgnacji drewna najlepiej używać specjalistycznych zestawów takich jak system Clean Twist. Został on zaprojektowany do delikatnego mycia parkietów i paneli podłogowych na mokro. Pomaga on precyzyjnie docierać nawet do trudno dostępnych powierzchni - bez zarysowań i szkód spowodowanych wilgocią. Dzięki wyjątkowemu mechanizmowi obrotowemu nakładka mopa jest tylko delikatnie wilgotna. Wózek na kółkach, który znajduje się w zestawie CLEAN TWIST sprawia, że mycie podłogi jest wygodniejsze. Kółka obracające się pod kątem 360° zapewniają maksymalną elastyczność - bez konieczności noszenia ciężkiego wiadra.

Myjesz okna w upał? Koniecznie zmień taktykę!

Mycie okien jest jednym z największych domowych wyzwań. Chyba każdy z nas przekonał się już jak trudno jest wyczyścić okna bez smug i nerwów związanych z wielokrotnym polerowaniem. Co ciekawe najczęściej decydujemy się na mycie okien w bardzo słoneczny dzień lub nawet w czasie upałów. Słońce sprawia, że detergenty wysychają szybciej. Tym samym trudniej jest nam umyć okno nie pozostawiając zacieków. Dlatego lepiej zabrać się za to w ciepły dzień, ale nie w pełnym słońcu.

Niestety mimo wybrania odpowiedniego dnia mycie okien bez zacieków pozostaje sporym wyzwaniem. Aby uzyskać błyszcząco czyste szyby okienne bez smug i ociekającej brudnej wody warto skorzystać z urządzeń takich jak odkurzacz do szyb Dry&Clean. To rewolucyjne urządzenie sprawi, że po umyciu okna z łatwością "odkurzymy" jego mokrą powierzchnię. W mgnieniu oka uzyskamy nieskazitelnie czyste szyby bez smug. Co najważniejsze odkurzacz bez kapania zbiera wodę z szyb nawet z powierzchni poziomych i nad głową.

Fot. Materiały prasowe

Zmiatanie z kąta w kąt i przeganianie kurzy...

Ścieranie kurzy jest czynnością, do której przykładamy najmniejszą wagę... Zazwyczaj traktujemy je jako zadanie rutynowe. 1,2,3... przecieramy powierzchnię dowolną ścierką, czasem spryskując ją detergentem. W efekcie czego najczęściej "podrzucamy" drobinki kurzu w powietrze, ponad czyszczone miejsce. Po kilku chwilach od sprzątania opadają ponownie i powodują, że nasze sprzątnie idzie na marne... Aby tego uniknąć powinniśmy używać ściereczek lub zmiotek z włókna antystatycznego. Najlepsze do tego celu będą zmiotki z bardzo gęstych mikrowłókien (np. Duster XL), które wiążą kurz i dzięki temu nie wzbija się on i nie opada w innym miejscu. Zmiotka do kurzu Duster XL ma bardzo dużą powierzchnię czyszczącą, aż 38 cm. Jest przeznaczona do czyszczenia dużych i gładkich powierzchni, takich jak blaty stołów lub ekrany komputerów. Jej uchwyt umożliwia zastosowanie drążka z funkcją teleskopową, dzięki czemu sięga do najdalej oddalonych narożników pokoju.

Więcej na: www.leifheitsklep.pl

Oczywiście to tylko niektóre z błędów, które zdarzają się podczas porządków domowych. Warto pamiętać, aby zawsze dostosowywać sposób sprzątania do rodzaju i materiału czyszczonej powierzchni. Wtedy będziemy mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, żeby zabezpieczyć nasze domowe sprzęty i meble.