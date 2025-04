Kwiaty doniczkowe domowe to mnóstwo zróżnicowanych gatunków roślin. Różnią się wyglądem, ale także wymaganiami. Niektóre rosną wszędzie i przeżyją, nawet jeśli właściciel czasem zapomni je podlać. To dosłownie żelazne kwiaty doniczkowe. Może właśnie takich poszukujesz? Inne domowe rośliny doniczkowe są wrażliwcami, przeszkadza im zbyt suche powietrze, przegrzany pokój, brak światła lub odwrotnie - nadmiar słońca. Ale za to, gdy są właściwie pielęgnowane, stanowią oryginalną ozdobę. To gatunki dla prawdziwych miłośników roślin, którzy dużo o nich wiedzą. Bez trudu znajdziesz kwiaty pasujące do stylu twojego wnętrza. Np. paprocie do pokoju w stylu ekologicznym, pelargonie do rustykalnego, kaktusy do meksykańskiego lub zamiokulkasa albo sansewierię do nowoczesnego. W małym mieszkaniu, gdzie nie ma miejsca na parapecie, możesz hodować rośliny domowe doniczkowe pnące, na wiszącym na ścianie kwietniku lub kwiaty miniaturki.

Reklama

Kwiaty doniczkowe domowe zielone

To rośliny, których główną ozdobą są liście, a nie kwiaty. Większość z nich najlepiej czuje się w miejscach widnych, ale nie bezpośrednio na ostrym słońcu. Jeśli chcesz takie kwiaty ustawić na oknie południowym lub zachodnim, to na czas, gdy świeci słońce, osłoń je roletami lub zasłonkami. Ogrodnicy twierdzą, że zasada jest taka – im roślina ma ciemniejsze liście, tym mniej lubi ostre słońce. Trzeba ją ustawić w głębi pokoju. Klasycznym przykładem jest bluszcz, cissus rombolistny, paprocie. Natomiast rośliny o jasnozielonych liściach i pstrych, np. kalatea, kroton, lepiej będą rosły w pobliżu okna. Większość kwiatów doniczkowych pokojowych zielonych lubi, zwłaszcza w sezonie grzewczym i podczas upałów spryskiwanie liści. Najlepiej do spryskiwacza nalewać wodę miękką. Można także zwiększyć choć trochę wilgotność powietrza wokół nich, ustawiając doniczki z tym roślinami na tacy z mokrymi kamykami lub z niewielką ilością wody.

Kwiaty doniczkowe domowe kwitnące

Większość z nich lubi światło, ale jego nadmiar także nie jest wskazany. Zwłaszcza trzeba je chronić przed poparzeniem przez ostre słońce. Wtedy kwiaty i zawiązane pąki kwiatowe szybko opadają. W bardzo nagrzanym pokoju większość gatunków także będzie kwitła krócej niż może. Dlatego ogólna zasada dotycząca doniczkowych roślin domowych kwitnących jest taka: mieszkanie nie powinno być przegrzane – optymalna temperatura to 18 – 20 st. C, doniczki ustawiamy blisko okna, ale nie tuż przy grzejniku. Dbamy o podlewanie, nie zraszamy roślin, bo to szkodzi większości kwiatów. Chronimy kwiaty przed przeciągami, zasilamy nawozami do roślin kwitnących. Niektóre gatunki, np. storczyki, hiacynty, krokusy warto na noc (poza okresami, gdy jest mróz) ustawić przy lekko uchylonym lub chociaż rozszczelnionym oknie. Nocny chłód wzmacnia je i przedłuża kwitnienie. Najpiękniejsze rośliny doniczkowe domowe kwitnące to: wspomniane storczyki, azalie, cyklameny, begonie, anturium, skrzydłokwiat, kalanchoe, gardenia, fiołek afrykański, hipeastrum, skrętnik.

Kwiaty domowe doniczkowe pnące

Najbardziej znane i lubiane domowe pnącza to: bluszcz, filodendron pnący, scindapsus, zroślicha czyli syngonium, hoja o pięknych pachnących kwiatach i równie piękny kwitnący stefanotis. Zaletą pnączy jest to, że z reguły szybko rosną i potrafią pokryć zielenią niemal całą ścianę. Są idealne do małych mieszkań, bo mogą rosnąć wysoko, nie zabierając miejsca. Trzeba je regularnie podlewać i nawozić wiosną i latem. Przesuszone lub przelane pnącza gubią liście i wtedy stają się mało dekoracyjne.

Reklama

Kwiaty doniczkowe domowe cieniolubne

Jeśli mieszkanie jest dość ciemne, wtedy trzeba dobrać gatunki roślin doniczkowych cieniolubnych. Wśród nich na pierwszym miejscu są paprocie. Nie tylko popularny nefrolepis, ale także łosie rogi czyli platycerium, zanokcica. Problem tylko w tym, że wszystkie lubią wilgoć – zarówno wilgotną ziemie jak i powietrze. W mieszkaniu, gdzie powietrze jest wysuszone, gubią liście. Również większość pnączy dobrze znosi niedostatek światła, a zwłaszcza bluszcze i scindapsusy. Pięknościami cieniolubnymi są również: aspidistra zwana żelaznym liściem, zamiokulkas, monstera o pięknych powcinanych liściach, niekiedy dorastająca dosłownie do sufitu, peperomia i zielistka.