Firany wyglądają pięknie, kiedy są śnieżnobiałe i tworzą estetyczne, świeże wykończenie pomieszczeń w domu czy mieszkaniu. Najczęściej jednak są bardzo delikatne i trzeba wiedzieć, w jaki sposób je prać, aby zawsze były białe i pachniały czystością.

Czy firanki można prać w pralce? W większości przypadków tak, ale zawsze warto zerknąć na oznaczenie na metce. Jeśli go nie ma lub zostało wycięte, lepiej taką firankę wyprać w rękach. Zawsze używaj także delikatnych programów — niektóre pralki mają dedykowane cykle stricte pod firany lub obrusy.

Do prania możesz wykorzystać zarówno proszki, jak i płyny do białych tkanin. Staraj się jednak nie używać kapsułek, ponieważ niedokładnie rozpuszczone (szczególnie w przypadku delikatnych programów prania) mogą pozostawić nieestetyczne plamy na firanach.

Bardzo delikatne i cienkie firany przed włożeniem do pralki umieść w specjalnych workach do prania. Dzięki temu nie zaciągnął się o elementy pralki. Takie woreczki w żaden sposób nie wpływają na stopień wyprania tkaniny.

Firany można także prać w rękach - najlepiej robić to w letniej wodzie z dobrze rozpuszczonym proszkiem lub płynem.

Aby firany po praniu zawsze były śnieżnobiałe, do proszku lub płynu możesz dodać niewielką ilość sody oczyszczonej (ok. łyżeczki na jeden cykl prania). Firany przed praniem dobrze jest wstępnie namoczyć w chłodnej wodzie.

Jeśli na tkaninach są większe zabrudzenia albo wisiały one w kuchni i osadzał się na nich tłuszcz, do wody wlej spory chlust płynu do mycia naczyń i dokładnie rozpuść. Podczas wstępnego namaczania możesz sięgnąć także po wiórki mydlane. Firany mocz ok. 30-40 minut, do godziny. Następnie lekko je wypłucz i włóż do pralki. Ustaw wybrany program i wypierz jak zwykle.

Do wstępnego namaczania sprawdzi się także sól. Na dużą miskę wsyp ok. 100 g soli. Dzięki temu firany będą po upraniu śnieżnobiałe.

Mocno poszarzałe, pożółkłe firany musisz dobrze oczyścić wstępnie. Najlepiej namoczyć je najpierw w chłodnej wodzie na ok. godzinę, a potem odlać brudną wodę i ponownie namoczyć firany, tym razem z dodatkiem jednego ze wspomagaczy. Może to być sól, soda, wiórki mydlane albo 2-3 łyżki soku z cytryny. Dzięki temu szybko wybielisz firanki i skutecznie doczyścisz je w pralce.

Możesz także namoczyć firany w wodzie z kostką do zmywarki. Pamiętaj jednak, aby dokładnie rozpuścić wcześniej kostkę. W ostateczności możesz sięgnąć także po standardowe wybielacze, ale używaj niewielkiej ilości, aby nie uszkodzić delikatnych tkanin.

Tymi sposobami możesz wybielić także obrusy, białą pościel oraz delikatne jasne ubrania.

