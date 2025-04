Nie musisz wydawać fortuny na specjalistyczne środki do mycia podłóg - wystarczy zwykła soda oczyszczona i ciepła woda, a także kilka opcjonalnych dodatków. Ta prosta mieszanka rozpuszcza tłuszcz, usuwa plamy i neutralizuje brzydkie zapachy, a przy tym jest delikatna dla powierzchni. Sprawdza się zarówno na wielu rodzajach podłóg.

Do jakich powierzchni można zastosować wodę z sodą?

Soda oczyszczona to wszechstronny środek, który można bezpiecznie stosować do czyszczenia różnych rodzajów podłóg. Możesz przy pomocy tej metody umyć gres, panele laminowane, drewno lakierowane, a także parkiety i płytki.

W przypadku płytek i gresu, soda jest szczególnie skuteczna w usuwaniu osadów, plam z tłuszczu i innych trudnych zabrudzeń. Jeśli chodzi o mycie paneli laminowanych, musisz jedynie pamiętać, aby dobrze odcisnąć ściereczkę lub mopa. Panele mogą wchłaniać nadmiar wody, co może prowadzić do ich "wybrzuszenia" i zniszczenia.

W przypadku drewna lakierowanego stosowanie sody również jest możliwe, ale wymaga jeszcze większej uwagi. Roztwór należy przygotować w niewielkiej ilości, aby nie uszkodzić warstwy ochronnej lakieru. Zbyt duża ilość płynu może wniknąć w drewno, co może prowadzić do jego odkształcenia lub zniszczenia. Dlatego zawsze używaj tylko delikatnie wilgotnej ściereczki, aby usunąć zabrudzenia bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Mycie podłóg wodą z sodą to ekologiczny i skuteczny sposób na lśniące mieszkanie, fot. Adobe Stock, Lou W/peopleimages.com

Jak zrobić płyn do podłóg z wody i sody?

Przygotowanie domowego płynu do podłóg jest banalnie proste. Wystarczy, że wymieszasz ok. 5 litrów letniej wody z 3-4 łyżkami sody. Możesz także dodać do roztworu kilka kropel olejku eterycznego, np. cytrynowego lub lawendowego, który pozostawi piękny zapach w pomieszczeniu. Jeśli chcesz, możesz także dodać łyżkę octu, który pomoże rozpuścić większe zabrudzenia i wzmocni efekt dezynfekcji.

Tak przygotowaną mieszanką umyj podłogi po wcześniejszym dokładnym odkurzeniu jej. Na koniec możesz jeszcze wypolerować je specjalną miękką i puchatą ściereczką (koniecznie suchą) lub po prostu pozostawić do wyschnięcia.

Jakich podłóg nie można myć wodą z sodą?

Woda z sodą czy dodatkiem octu, choć jest bezpieczną metodą, może nie sprawdzić się w przypadku podłóg z delikatnych materiałów i surowców. Przede wszystkim nie stosuj tego domowego płynu do drewna nielakierowanego. Drewno, które nie jest pokryte warstwą ochronną, może wchłonąć nadmiar wody, co prowadzi do jego pęcznienia, odkształcania lub uszkodzenia. Soda może także wpłynąć na kolor drewna, powodując jego matowienie lub przebarwienia.

Uważaj też na podłogi z naturalnego kamienia. Chociaż soda może być pomocna w walce z niektórymi zabrudzeniami, może również reagować z wapniem zawartym w kamieniu, co może prowadzić do jego uszkodzenia lub odbarwienia.

Wodą z sodą nie myj także parkietów z drewna o niskiej twardości. Podobnie jak w przypadku drewna nielakierowanego, parkiet może być wrażliwy na nadmiar wilgoci. Zbyt duża ilość wody może wniknąć w szczeliny, prowadząc do rozszerzania się drewna, uszkodzenia lakieru lub powstawania pęknięć.

