Dodaj kilka kropli tego olejku do wody i spryskaj ciało oraz ubrania. Meszki i komary zwieją gdzie pieprz rośnie

Wystarczy kilka kropli naturalnego olejku, by cieszyć się przejażdżką na rowerze, spokojnym wieczorem na tarasie lub błogo zasnąć przy otwartym oknie. Własnoręcznie zrobiony sprej to szybki sposób na odstraszenie natrętnych meszek i komarów, na które sezon potrwa aż do końca lata. Oto najlepsza receptura.