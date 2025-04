Ryzyko porażenia piorunem w trakcie burzy z pewnością jest większe w plenerze na otwartej przestrzeni. Nie należy jednak lekceważyć tego zagrożenia będąc we własnym domu.

Dopóki słyszymy grzmoty tuż po błyskach piorunów to znaczy, że burza nadal jest blisko. Specjaliści zaliczają odliczenie w tym celu 30 sekund od ostatniego pioruna do dźwięku uderzenia.

Należy wtedy zostać w domu i pozamykać wszystkie okna oraz drzwi. Nie tylko dlatego, aby woda nie wlewała się do pomieszczenia. Istnieją przypadki, w których przez otwarte okna do domu przedostał się piorun kulisty. Może on gwałtownie zmienić bieg, a nawet eksplodować i zniszczyć nasz sprzęt.

Aby zmniejszyć ewentualne ryzyko porażenia piorunem, lepiej trzymać się z daleka od urządzeń elektrycznych i metalowych, takich jak: telewizory, sprzęt muzyczny, dekodery, wzmacniacze, a także sprzęty wyposażone w anteny zewnętrzne, znajdujące się na zewnątrz budynku. Z kolei komputery, drukarki, modemy czy zasilacze powinny zostać odłączone od instalacji. Zaleca się również wyłączenie z gniazdek lodówek i zamrażarek na czas burzy, chociaż większość sprzętu AGD jest mniej narażone na przepięcia i raczej nie pracuje w trybie czuwania, w przeciwieństwie do akcesoriów RTV.

Lepiej nie korzystać również z kąpieli w wannie ani pod prysznicem, gdyż woda łatwo przewodzi elektryczność. Zapewnij też bezpieczeństwo swoim zwierzakom i zabierz z balkonu niebezpieczne przedmioty. Możesz czuć się bezpiecznie dopiero wtedy, gdy od ostatniego pioruna do dźwięku grzmotu minie pół godziny.

