Dzięki naszym poradom docenisz fusy z kawy, które dotąd być może traktowałaś jako odpad i zastanawiałaś się, czy wyrzucić je do kosza oraz co zrobić, by nie zapychały odpływu w zlewie. Oto do czego możesz wykorzystać fusy po kawie, które zostaną na dnie filiżanki.

Fusy z kawy do kwiatów

Fusy z kawy to doskonały nawóz do kwiatów. Wystarczy, że fusy po kawie zalejesz szklanką wody i takim roztworem podlejesz kwiaty raz na 2 tygodnie. Fusy z kawy wsypane do storczyków pozwolą im kwitnąć obficiej, niż dotąd. Możesz też wykonać płynny nawóz z kawy. Wystarczy, że do niedopitej kawy dolejesz wody i podlejesz takie kwiaty jak storczyki, anturium, paprocie, fiołki afrykańskie.

Fusy z kawy możesz także wsypać bezpośrednio z filiżanki i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Co więcej, fusy z kawy przydadzą się także na etapie przesadzania roślin - jeśli wymieszasz je z ziemią doniczkową, podłoże będzie luźniejsze i lepiej zatrzyma wodę.

Pamiętaj jednak, by wilgotnych fusów z kawy nie wysypywać na podłoże, ponieważ pozostawione w takiej formie szybko zaczną pleśnieć. Zabiegu nie powtarzaj częściej niż co 1-2 tygodnie.

Fusy z kawy wykorzystane do obsypania rabat kwiatowych w ogrodzie, zwabią pożyteczne dżdżownice, za to zniechęcą niechcianych gości. To jeden z domowych sposobów na ślimaki w ogrodzie. Fusy z kawy odstraszą także mrówki w domu.

Fusy z kawy posiadają wiele cennych związków, a ich zaletą jest też to, że do ziemi uwalniają je stopniowo. Na uwagę zasługują zwłaszcza azot, fosfor, magnez i potas.

fot. Adobe Stock

Fusy z kawy na zapachy w lodówce

Na pewno spotkałaś się z podobnym zastosowaniem w perfumerii. Często szukając odpowiedniego zapachu perfum, po pewnym czasie wszystkie mieszają ci się i nie możesz skupić się na tym, czego szukasz. Powąchanie mielonej kawy „przywraca węch”, ponieważ jej aromat jest tak silny, że neutralizuje wszystkie pozostałe zapachy.

Moc fusów z kawy możesz wykorzystać także do tego, by zneutralizować nieprzyjemny zapach, który czujesz po otwarciu drzwi lodówki. Wystarczy, że suche fusy z kawy wysypiesz na talerzyk i wstawisz do lodówki. Pamiętaj, by po kilku dniach zastąpić je świeżą partią.

Fusy z kawy do samochodu

Jeśli autem podróżuje palacz, lub często jesz w samochodzie dania typu fastfood, kawa przewożona w samochodowej skrytce zneutralizuje brzydkie zapachy.

W tym przypadku fusy z kawy lepiej zastąpić świeżą kawą - mieloną lub ziarnistą. Nie będziesz musiała pamiętać o tym, by szybko ją wymienić.

