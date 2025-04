1. Zmywanie jeszcze łatwiejsze

Nie możesz doczyścić przypalonego garnka czy patelni? Nie szoruj ich na siłę! Tabletka do zmywarki (rozpuszczona w gorącej wodzie) doskonale poradzi sobie z mocno zabrudzonymi naczyniami. Pozostaw roztwór na kilka do kilkunastu godzin, a potem z łatwością usuń pozostałości po przypalonym jedzeniu. My w taki sposób wykorzystujemy tabletki Sunlight Expert Extra Power i efekt jest niesamowity!

2. Czysty piekarnik bez szorowania

To niejedyne zastosowanie roztworu powstałego z tabletek do zmywarki. Świetnie doczyścisz nim również piekarnik z tłuszczu i zalegającego brudu. Wystarczy przetrzeć nim wnętrze i pozostawić warstwę "domowego detergentu" na kilka godzin. Po tym czasie, z łatwością pozbędziesz się zabrudzeń i nieprzyjemnego zapachu.

3. Tanie wybielanie tkanin

Przywróć perfekcyjną biel delikatnym tkaninom. Zamiast chlorowego wybielacza, wrzuć do pralki jedną tabletkę do zmywarki. Świetny efekt, jaki uzyskasz będzie dla ciebie prawdziwym zaskoczeniem!

4. Odświeżanie pralki

Z twojej pralki wydobywa się nieprzyjemny zapach? To wilgoć i brudne ubrania powodują, że stale się utrzymuje. Bęben możesz jednak szybko wyczyścić i odświeżyć. Potrzebne będą (oczywiście :)) dwie tabletki do zmywarki (np. te od Sunlight)! Wrzuć je do pustej pralki i ustaw program na 60 stopni. Po zakończonym cyklu twoje urządzenie będzie jak nowe!

5. Polerowanie sztućców w 5 minut

Wielokrotnie próbowałaś przywrócić blask swoim sztućcom, ale wciąż nie osiągnęłaś zadowalającego rezultatu? Namocz łyżki, noże i widelce w roztworze z tabletek do zmywarki i gorącej wody. Pozostaw je w nim na noc, a rano ciesz się czystą, lśniącą zastawą.

6. Tabletka zamiast… farby!

Twoje dziecko bywa niesforne i czasem zdarza mu się pomazać ścianę? Nie martw się! Rysunki malucha bez trudu usuniesz roztworem z tabletek i wody. Tym razem, użyj jednak większej ilości ciepłej, ale nie gorącej wody. Pamiętaj także, aby nie trzeć powierzchni! Najlepiej z plamą poradzi sobie miękka ściereczka - pozwoli pozbyć się brudu i nie zniszczy ściany.

