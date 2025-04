Niepościelone łóżko od zawsze jest synonimem niechlujstwa. Jeśli masz niezapowiedzianych gości, co robisz w pierwszym odruchu? Oczywiście - błyskawicznie ścielisz łóżko. Wtedy, nawet pomimo ogromnego bałaganu dookoła, pokój momentalnie wydaje się choć trochę sprzątnięty.

Chyba każdej z nas rodzice powtarzali w dzieciństwie, że pościeli nie sprzątają tylko flejtuchy. Ile z nas przestrzega tego w dorosłym życiu, pozostaje inną kwestią. Według najnowszych badań rację mają jednak ci, którzy nie słuchają mamy i pozostawiają łóżko niepościelone!

Dlaczego nie ma sensu ścielić łóżka?

Okazuje się, że osoby zawsze ścielące łóżko, są narażone na poważne konsekwencje zdrowotne. Nie od dziś wiadomo, że pościel jest wymarzonym miejscem dla roztoczy i innego rodzaju alergenów.

Co ciekawe jednak, pozostawienie niepościelonego łóżka, pomaga pozbyć się większości z tych nieproszonych gości. Jakim cudem?

Powietrze i światło są największym wrogiem bakterii, wirusów i roztoczy. Nawet pranie nie pomoże się ich pozbyć tak skutecznie, jak dopływ promieni słonecznych.

Jeśli rano pościelisz swoje łóżko, stwarzasz małym żyjątkom idealne warunki nie tylko do bytowania, ale również do rozmnażania się. Gdy w nocy chociaż odrobinę się spocisz, staranne złożenie pościeli uniemożliwi jej wyschnięcie, a wtedy... brrr! Wieczorem położysz się w siedlisku roztoczy i bakterii. Aby zginęły, niezbędne jest światło dzienne i powietrze.

Ścielenie łóżka jest szczególnie niezalecane, jeśli cierpisz na astmę lub alergię. Wtedy bezwzględnie powinnaś każdego rana pozostawiać pościel niezłożoną.

Czytając ten artykuł, wiele z was poczuje pewnie cichą satysfakcję. Okazuje się, że to co od zawsze przeczuwałyśmy, ma naukowe uzasadnienie - i to związane z samymi korzyściami zdrowotnymi!

