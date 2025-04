Wydaje ci się, że należycie dbasz o swoje rośliny, a tymczasem one nadal nie chcą rosnąć? Regularnie podlewasz kwiaty doniczkowe, a i tak mają suche pędy? Istnieje kilka powodów, dla których tak się dzieje. Może być to zmiana miejsca, stanowisko przy kaloryferze, sąsiedztwo owoców, nadmiar nawozu, a nawet... resztki w doniczce.

Zmiana miejsca

Wiele gatunków kwiatów doniczkowych nie lubi przeprowadzek. Do takich „wrażliwców” należą np. storczyki.

Tymczasem wiele z nas popełnia ten błąd - gdy roślina pięknie rozkwitnie, chętnie przestawiamy ją do najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia w domu, by cieszyła nasze oczy. Przyczynia się to do więdnięcia kwiatostanów, ich opadania, a nawet uschnięcia.

Stanowisko nad kaloryferem

Regularnie podlewasz swój okaz, a on i tak usycha i marnieje w oczach? Może być mu zwyczajnie za gorąco. Zastanów się, czy nie stoi zbyt blisko nagrzanego kaloryfera albo nie przebywa na nasłonecznionym miejscu. O ile samo słońce rzadziej szkodzi kwiatkom, o tyle zbyt silne ogrzewanie zazwyczaj bywa przyczyną więdnięcia.

Sąsiedztwo owoców

Niewiele osób wie o tym, że na kwiaty doniczkowe bardzo źle wpływają położone obok... owoce. Wydzielają one etylen, który może drażniąco działać na niektóre odmiany roślin.

Resztki w doniczce

Jeśli nie usuwasz z doniczki zwiędłych oraz opadłych liści i kwiatów, bądź przygotowana na to że twoje rośliny zaczną marnieć. W resztkach rozwijają się zarazki, które przyczyniają się do wielu chorób.

Nadmiar nawozu

Czasem, gdy chcemy „porozpieszczać” nasze roślinki, w efekcie im szkodzimy. Zbyt silny nawóz może niszczyć kwiaty. Z kolei serwowanie kwiatom zbyt dużych dawek również bywa zgubne.

Jeżeli masz problem z wybraniem nawozu, postaw na naturalne wzmocnienie roślin. Znakomicie sprawdzi się nawóz z banana lub nawóz ze skórki awokado, ale z nimi też nie możesz przesadzić.

