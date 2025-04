Kiedy świat ograniczają cztery ściany mieszkania, odkrywamy braki i niedogodności, których się tam nie spodziewaliśmy. Na szczęście w domu ze wszystkim można sobie poradzić - #wdomumogewszystko!

Reklama

Nasze mieszkania mają obecnie więcej funkcji niż metrów kwadratowych: to tu często realizujemy obowiązki zawodowe, edukacyjne, szukamy rozrywek i świętego spokoju, gotujemy i usiłujemy zaprowadzić porządek.

No właśnie: raczej bezustannie sprzątamy niż mamy porządek, bo wielofunkcyjne domy z kompletem domowników na pokładzie mają wieksze niż zwykle problemy z utrzymaniem ładu i czystości. Nie jest też łatwo wykonywać wszystkie czynności jednocześnie, łączyć obowiązki domowe i zawodowe, dbać o relacje, pamiętać o relaksie. Jak w tym wszystkim zadbać o siebie, jak poradzić sobie z frustracją, jak przeżyć niełatwy czas możliwie komfortowo? Mamy na to kilka sposobów.

Rutyna to jest siła

Spontaniczne działanie i załatwianie wszystkich najpilniejszych spraw to strategia, która na dłuższą metę raczej się nie sprawdzi. Jeśli chcemy zrobić wszystko, co zrobić powinniśmy, nie tracąc przy tym nerwów, musimy to dobrze rozplanować. Istotą skutecznej listy spraw do zrobienia jest jej realizm.

Umówmy się: nie napiszemy tego ważnego raportu, nie odrobimy z dziećmi matematyki i nie umyjemy okien jednocześnie. Jeśli nasz plan dnia przewiduje zrobienie trzydziestu różnych ważnych rzeczy, noc nas zastanie pewnie w połowie listy i w głębokiej frustracji.

Plan powinien być wykonalny i złożony nie tylko z obowiązków, ale i chwil przyjemności. Może kwadrans z książką po obiedzie? Może trochę gimnastyki przed snem? Dobrze robi też regularność. Jeśli przyjmujemy, że o 9:00 rano zaczynamy pracę, dobrze jest się tego trzymać i wspomagać rytuałami. Może już o 8:00 prysznic, założenie wygodnego ubrania i wypita w spokoju kawa? To tylko godzina, a pomaga przygotować się do całego aktywnego dnia, wejść w odpowiedni tryb.

Z ekspresem Saeco, który robi jednocześnie dwie mleczne kawy jak z najlepszej kawiarni, nie tylko Ty możesz idealnie wejść w nowy dzień, ale i komuś bliskiemu sprawić chwilę przyjemności.

Zadbaj o siebie

Domowe dresy, w których wolelibyśmy nie wynosić śmieci, żeby nie spotkać sąsiadów, a może piżama cały dzień? Różne bywają pomysły na strój domowy, jednak całkowita rezygnacja z myślenia o wyglądzie może się negatywnie odbić na samopoczuciu psychicznym i zadowoleniu z siebie.

Co więcej, odpowiednie ubranie pomaga wejść w bardziej „formalną” część dnia, kiedy pracujemy, jesteśmy skoncentrowani i produktywni. Warto się ubrać z rozmysłem, by nie tylko czuć się wygodnie, ale i dobrze wyglądać, warto się uczesać, czasem zrobić maseczkę, niekiedy makijaż – oczywiście, jeśli mamy na to ochotę.

Dbanie o strój domowy ma też swój wymiar higieniczny: to, że nie wychodzimy z domu, nie oznacza, że nie musimy prać rzeczy i traktować ich wysoką temperaturą. Dla ducha i dla ciała warto więc robić regularne pranie i prasowanie, szczególnie dziecięcych rzeczy.

Jeśli to oznacza sterty prania i mało pociągającą pozycję na liście rzeczy do zrobienia, można popracować nad dodatkowymi atrakcjami. Może dobry film, kieliszek wina? Może rozmowa telefoniczna z przyjaciółką? W tym ostatni wariancie polecamy użycie słuchawek, żeby mieć wolne ręce. Polecamy też generator pary PerfectCare Elite Plus, którego lekkie żelazko pozwala na długie prasowanie bez zmęczenia ręki, a technologia OptimalTEMP dopilnuje, żeby nic się nie przypaliło, nawet jeśli pochłonie nas rozmowa lub serial.

Zadbaj o otoczenie

Kiedy jesteśmy w domu częściej niż zwykle, bałagan robi się sam – też to zauważyliście? Więcej brudnych naczyń, więcej kurzu, przedmioty zaczynają się niepostrzeżenie przemieszczać i nagle wszystko jest nie na swoim miejscu. Ład w otoczeniu ma wpływ na nasz komfort. Wykonywanie obowiązków zawodowych, zabawa z dziećmi, relaks – zależy nam na najlepszych warunkach do tego.

Kiedy podłoga na dłuższy czas zastępuje plac zabaw, trzeba mieć też na uwadze bezpieczeństwo maluchów: musi być czysto. Jeśli nie ma mowy o codziennym porządnym sprzątaniu – a wiadomo, że niewiele osób ma na to czas i ochotę, warto mieć pod ręką narzędzie, które szybko ogarnie wszystkie kąty i sięgnie też tam, gdzie nasz wzrok nie sięga (za to z pewnością sięgają ciekawskie rączki malucha).

fot. Materiały prasowe

Odkurzacz pionowy jest gotowy do pracy w każdej chwili. Bierzesz go do ręki i sprzątasz interwencyjnie lub na poważnie. Jeśli będzie to SpeedPro Max Aqua 8000 to nie tylko poodkurza nawet 125 m2 powierzchni w trybie turbo na jednym ładowaniu, ale też umyje podłogę. Dwie sprawy załatwione za jednym zamachem – lubimy tak działać!

Wdech i wydech

W czasie, gdy często jesteśmy w domu, warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, najlepiej też w miarę możliwości wietrzyć pościel. Zachęca do tego słońce, zniechęcać mogą jednak raporty smogowe – mimo że sezon grzewczy za nami, jakość powietrza bywa kiepska.

Alergicy nie mają też teraz łatwego czasu, budząca się do życia przyroda i pierwsza zieleń to dla wielu najlepszy powód, żeby szczelnie zamknąć okna. W domu nie są jednak bezpieczni: kurz, roztocza i wiele alergenów znaleźć można właśnie w mieszkaniu, mimo zamkniętych okien. Jak zadbać o komfort oddychania nawet najbardziej wymagających domowników?

Dobrze na jakość powietrza wpływają zielone rośliny, nawilżacze powietrza, ale przede wszystkim oczyszczacze powietrza. Dual Scan Philips wyposażone są w trójstopniowy system filtracji i podwójny, inteligentny czujnik sprawdzający jakość powietrza 1 000 razy na sekundę.

Reklama

To skuteczny strażnik jakości powietrza i jego niezastąpiony gwarant. Jest cichy, więc jego praca nie zakłóci codziennych czynności ani spokoju w nocy. Pomaga się wyspać, dzięki czemu wszyscy domownicy mają energię i chęć, by stawić czoła swoim zadaniom.