Dla tradycjonalistów - wszystkie odcienie czerwieni

Czerwony, karminowy, bordowy, to odcienie, które szczególnie pasują do świąt Bożego Narodzenia. Nakryj stół bordowym, czerwonym lub karminowym obrusem. Wzdłuż stołu ułóż girlandę z uplecioną z gałązek różnych gatunków iglaków (jodły, żywotników, świerka). Możesz dołożyć gałązki jemioły. Ozdób ją bordowymi bombkami i kokardkami w tym samym kolorze. Jako podkładki pod nakrycia wytnij gwiazdy z białego grubego brystolu.

Reklama

W bieli i złocie

Te dwa kolory również są bardzo chętnie wykorzystywane do dekoracji świątecznego stołu. Biały obrus i biała porcelana są ponadczasowe, zawsze eleganckie i funkcjonalne. Mogą mieć delikatne złote wzorki. Wystarczy, że na obrusie rozsypiesz złote gwiazdki i ułożysz na nim złoty delikatny łańcuch złotych korali, by osiągnąć bardzo ładny efekt.

W srebrze i bieli

To podobna propozycja tylko kolor złoty zastępujemy srebrnym. Ten zestaw kolorystyczny wydaje się nieco chłodny, więc aby go ocieplić warto dodać nieco zieleni, np. zielone serwetki, lub gałązki iglaków, które można doczepić do serwetek. W tej aranżacji świetnie będą wyglądać miniaturowe ledowe światełka (na baterie) umieszczone w szklanych naczyniach lub oplecione na wazie z owocami. Osoby, które lubią nowoczesne rozwiązania mogą zastąpić kolor srebrny szarym i zrobić biało-szarą dekorację stołu.

Wśród kwiatów

Najpiękniejszą ozdobą stołu jest żywa zieleń. Pamiętaj jednak, że dekoracje nie powinny być zbyt rozległe ani wysokie, bo wówczas mogłyby zasłaniać osoby siedzące naprzeciwko siebie i ograniczać ruchy rąk. Ważne też, by kwiaty nie miały zbyt intensywnego zapachu, bo może się on mieszać z wonią potraw. Na bożonarodzeniowym stole sprawdzą się miniaturowe fiołki alpejskie oraz maleńkie gwiazdy betlejemskie (możesz umieścić je w filiżankach), białe ciemierniki lub krótko przycięte zwartnice.