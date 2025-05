Bez jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli wiosny - jego intensywny zapach, bujne grona kwiatów i pastelowe kolory przyciągają uwagę i tworzą przyjemną, niemal sielankową, piknikową atmosferę. Niestety, cięty bez bardzo szybko traci swój urok, a kwiaty zaczynają opadać zaledwie po kilku dniach. Na szczęście jest kilka prostych sposobów, aby przedłużyć jego żywotność. Jeden z nich nie będzie cię kosztował ani grosza.

Dlaczego bez tak szybko więdnie?

Cięte kwiaty, takie jak pelargonie, tulipany czy róże mają delikatne łodygi, które łatwo chłoną wodę. W przypadku bzu jest inaczej - jego łodygi są twarde i zdrewniałe. Po ścięciu bardzo szybko zamykają się przewody wodne, przez co pobieranie wody jest ograniczone niemal do zera. Bez dosłownie "głoduje", mimo że stoi w wazonie z wodą.

Zamykanie tych naczyń przewodzących skutkuje tym, że wilgoć nie dociera do drobnych, delikatnych kwiatów na szczytach. W efekcie często już po 2 dniach zaczynają się one marszczyć, brązowieć i opadać.

Jak działa wrzątek na cięty bez?

Włożenie łodyg do wrzątku tuż po ścięciu sprawia, że rozszerzają się naczynia przewodzące wewnątrz rośliny. To pozwala wodzie szybciej i łatwiej dotrzeć do wnętrza łodygi i dalej, do liści i kwiatów. Choć brzmi drastycznie, to metoda od lat stosowana przez florystów oraz ogrodników i wbrew pozorom nie szkodzi bzom. Przeciwnie, taki zabieg pomaga im utrzymać się "przy życiu" nawet do dwóch tygodni.

Wrzątek dodatkowo rozbija pęcherzyki powietrza, które mogły się dostać do wnętrza łodygi przy cięciu i blokować przepływ wody oraz uszczelnienia powierzchni cięcia, co z kolei zapobiega rozwojowi bakterii.

Zanurzenie gałązek bzu we wrzątku pozwala przedłużyć ich żywotność nawet do 2 tygodni, fot. Adobe Stock, I.H

Wrzątek na cięty bez: jak to zrobić?

Aby metoda z wrzątkiem była skuteczna, zastosuj ją od razu po przyniesieniu bzu do domu. Zacznij od ścięcia świeżych gałązek, najlepiej rano, kiedy roślina jest naturalnie dobrze nawodniona. Następnie zagotuj wodę i przelej ją do wysokiego naczynia. W międzyczasie przytnij końcówki łodyg pod kątem około 45 stopni i usuń z dolnej części liście, które mogłyby znaleźć się pod wodą.

Tak przygotowane gałązki zanurz końcówkami (na głębokość 3-5 cm) we wrzątku i pozostaw na 10-15 sekund, nie dłużej. Od razu po wyjęciu z gorącej wody włóż bez do czystego wazonu z letnią wodą. Pamiętaj, by wrzątkiem traktować wyłącznie zdrewniałą część łodygi - liście i kwiaty nie powinny mieć z nim kontaktu.

Wrzątek do ciętego bzu: co dalej?

Pamiętaj też, aby codziennie wymieniać wodę w wazonie - dzięki temu ograniczysz rozwój bakterii, które przyspieszają więdnięcie kwiatów. Co dwa dni dobrze jest też ponownie przyciąć końcówki łodyg, aby otworzyć nowe kanały przewodzące wodę. Z wody usuń również wszystkie dolne liście - jeśli będą zanurzone, zaczną gnić i pogorszą jakość wody.

Wazon najlepiej ustawić z dala od słońca, kaloryferów i przeciągów. Chłodniejsze miejsce zdecydowanie wydłuża trwałość bukietu. Dobrym dodatkiem do wody może być też odrobina cukru lub gotowej odżywki do kwiatów, jeśli akurat masz ją pod ręką. Świetnie sprawdzi się także aspiryna do wazonu z bzem - również pomoże przedłużyć jego żywotność.

