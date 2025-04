Czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki? Być może wiesz, że tabletka do zmywarek świetnie radzi sobie z osadem w zlewie - czyści zlewozmywak lepiej niż niejedno mleczko. Poradzi sobie także z brudem i brzydkim zapachem z pralki oraz zabrudzeniami piekarnika. Zobacz, jak wykorzystać kostkę do zmywarki podczas porządków i ciesz się idealnie zadbanymi sprzętami.

Czyszczenie pralki najprościej przeprowadzić, nastawiając puste pranie. Brzydki zapach usuwa ocet, do szufladki na proszek warto wsypać trochę sody. Z pewnością przekonałaś się też o tym, że gdy zaniedbasz ten krok, pralka brudzi pranie, a na kołnierzu zbiera się brudny osad. Aby temu zapobiec, musisz regularnie czyścić pralkę, nie tylko z zewnątrz, ale też dbać o wewnętrzne elementy. W tym pomoże ci kostka do zmywarki.

Czyszczenie pralki tabletką do zmywarki krok po kroku:

Wyczyść pralkę z zewnątrz - dokładnie umyj bęben i kołnierz, a także szufladę na detergenty i całą obudowę.

Do pustego bębna pralki włóż 2 tabletki do zmywarki.

do zmywarki. Ustaw temperaturę na 60 lub 90 stopni.

Nastaw pranie na najdłuższy możliwy cykl.

na najdłuższy możliwy cykl. Gdy pralka skończy prać, otwórz drzwiczki i pozostaw wnętrze do pełnego wyschnięcia.

Czyszczenie pralki tabletkami do zmywarki pozwoli nie tylko odświeżyć pralkę, lecz także skutecznie pozbyć się bakterii i zarazków. Warto w ten sposób czyścić pralkę przynajmniej raz na pół roku.

Czyszczenie piekarnika tabletkami do zmywarek to prosty sposób na to, by piekarnik lśnił czystością, a trudne do usunięcia zabrudzenia zniknęły. Nie musisz już niczego szorować ani przygotowywać domowych mieszanek z sody i octu, choć oczywiście w przypadku bardzo dużych przypaleń warto najpierw wyczyścić sprzęt ręcznie.

Czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki krok po kroku:

Piekarnik nagrzej do temperatury 100 - 150 stopni.

W piekarniku umieść głębszą blachę i połóż na niej tabletkę do zmywarki.

i połóż na niej tabletkę do zmywarki. Zalej tabletkę gorącą wodą i zamknij drzwiczki.

Odczekaj 1 - 2 godziny , następnie otwórz piekarnik.

, następnie otwórz piekarnik. Ścianki piekarnika przetrzyj szmatką lub gąbką.

Jak to działa? Tabletka do zmywarki rozpuszcza się w gorącej wodzie, a dzięki wysokiej temperaturze, para wodna osiada na ściankach piekarnika, dzięki czemu detergent może dotrzeć we wszystkie zakamarki.

