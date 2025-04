Piekarnik może być naprawdę trudny do wyczyszczenia, zwłaszcza kiedy robisz to rzadko. Zaschnięte przypalenia, przyklejone resztki jedzenia i ten nieprzyjemny zapach. Aby twój piekarnik lśnił czystością, potrzebujesz jedynie kilku prostych trików. Zobacz, jakie efekty daje czyszczenie piekarnika cytryną.

Jeśli szukasz najlepszego sposobu na to, jak wyczyścić piekarnik, najlepiej jest sięgnąć po produkty, które masz w domu. Nie musisz stosować detergentów, aby twój piekarnik lśnił czystością. Wystarczy, że weźmiesz cytrynę i wykorzystasz jej niezwykłe właściwości.

Przede wszystkim cytryna pochłania zapachy, więc odświeży twój piekarnik. Świetnym pomysłem po wyczyszczeniu go jest umieszczenie w środku naczynia z wodą i plasterkami cytryny i włączenie piekarnika na ok. 100-120 stopni.

Po 30 minutach wyłącz piekarnik, ale nie otwieraj jeszcze drzwiczek. Kiedy ostygnie, wyjmij naczynie ze środka i ciesz się przyjemnym, świeżym zapachem.

Możesz także potrzeć wszystkie elementy piekarnika połówką cytryny - efekt będzie bardzo podobny, jednak po wszystkim musisz dobrze wypłukać i wysuszyć urządzenie.

Czasem zdarzy się, że coś skapnie na dno piekarnika i zaschnie jako przypalona plama. W takich sytuacjach nie musisz męczyć się szorowaniem, które może uszkodzić delikatną powłokę.

Zamiast tego posyp obficie zabrudzenie sodą oczyszczoną, a następnie przyłóż i dociśnij połówkę cytryny (albo bardzo gruby plaster). Pozostaw na minimum 15-20 minut. W tym czasie składniki powinny rozpuścić tłuszcz, a plama będzie bardzo łatwa do usunięcia, bez żadnego pocierania.

Kwasek cytrynowy także świetnie się sprawdzi zamiast zwykłej cytryny. Możesz przy jego pomocy odświeżyć piekarnik, ale także pozbyć się uporczywych zabrudzeń, w tym także tych na trudno dostępnych przestrzeniach w kratce.

Do naczynia żaroodpornego wlej wodę, płyn do mycia naczyń oraz łyżkę kwasku cytrynowego. Wstaw do piekarnika (150 stopni) i pozostaw na 20 minut. Po tym czasie zmyj zabrudzenia i pozostaw piekarnik do wyschnięcia przy otwartych drzwiczkach.

