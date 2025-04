Parownice działają podobnie do parowara. Woda jest podgrzewana pod wysokim ciśnieniem wskutek czego wytwarza się bardzo gorąca para o temp. 100 stopni C. Wydostaje się ona z urządzenia z szybkością 170 km na godzinę i nagrzewa brud szybciej niż powierzchnię, do której przywiera. Dzięki temu wszelkie zanieczyszczenia odklejają się bez trudu nawet z trudno dostępnych miejsc i to bez konieczności dodawania środków chemicznych. Ceny parownic od ok. 200 zł do ponad 1000 zł

Zalety parowego czyszczenia

1.Para nie powoduje alergii, nie pozostawia resztek preparatów, które mogą powodować uczulenia czy podrażnienia skóry.

2. Para usuwa kamień, zapieczony tłuszcz z piekarnika, dezynfekuje, niszczy roztocze, alergeny i, co ważne, nie wymaga wysiłku.

3. Parą można czyścić niemal wszystkie powierzchnie: stal nierdzewną, ceramiczne płyty grzewcze i piekarniki, fugi, armaturę, płytki podłogowe i podłogi laminowane, okna i powierzchnie przeszklone, tapicerkę, kabiny prysznicowe, kaloryfery.

4. Parą wyczyścisz nawet rośliny domowe, ale w ich przypadku parę trzeba rozpylać z odległości przynajmniej 30 cm.

5. Para nadaje się do odświeżania ubrań (służą do tego np. szczotki parowe lub dysza doczepiana do parownicy), do usuwania starych tapet i pozostałości kleju, a także do odświeżania powietrza (usuwa dym papierosowy i nieprzyjemne wonie).

Uwaga!



• Pary nie wolno stosować do podłóg olejowanych i woskowanych.

• Gorąca para może uszkodzić niektóre przedmioty (np. tapicerkę, dywany). Warto więc upewnić się, że czyszczony materiał jest wystarczająco odporny. Najlepiej przeprowadzić próbę czyszczenia na niewielkiej powierzchni i poczekać do całkowitego jej osuszenia, aby sprawdzić czy np. nie wyblakły kolory.

