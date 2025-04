Reklama

Środek zabawy to raczej niezbyt dobry czas na rozpoczęcie zmywania. Co prawda widok piętrzących się naczyń może lekko stresować, ale kto by myślał o brudnych kubkach, gdy impreza trwa? Na szczęście nie musisz martwić się perspektywą spędzenia wielu godzin na szorowaniu zaschniętych zabrudzeń po przyjęciu. Z pomocą przyjdzie PUR Power. Jak zmywać ręcznie, to w stylu smart, by osiągnąć PURfekcję.

fot. Mat. prasowe

Szybko, skutecznie i oszczędnie?

Dokładnie tak można zmywać ręcznie – nie tracąc na to wiele czasu, bez silnego szorowania i w dodatku ekonomicznie, mając na uwadze wysokość rachunków za media. Żeby jednak to wszystko się zgrało, trzeba dobrze zorganizować sobie pracę i zaopatrzyć się w skuteczny płyn do mycia naczyń, taki jak PUR Power. Na początek na pewno warto posegregować naczynia – zmywanie pójdzie sprawniej i bezpieczniej, gdy między szklankami nie będą plątały się sztućce. Należałoby także zetrzeć z talerzy resztki jedzenia papierowym ręcznikiem, co pozwoli zużyć mniej wody i detergentu, a przy tym nie zapchać rur. Ponadto nie powinno się myć niczego pod bieżącą wodą – lepiej napełnić jedną komorę chłodną wodą z detergentem. Można też wykorzystywać wrzątek dwa razy – woda po gotowaniu sprawdzi się idealnie do namaczania przypaleń, a także pamiętać, żeby płynem nie polewać naczyń, a dozować go kroplami na gąbkę. A skoro jesteśmy przy temacie płynu…

fot. Mat. prasowe

Czysta PURfekcja!

Jeśli wybierzesz PUR Power, może się okazać, że do zmywania ustawi się kolejka. Dlaczego? Po pierwsze PUR Power, dzięki dodanemu specjalnemu enzymowi, skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia do 48h, więc garnki, patelnie, szklanki i talerze spokojnie mogą poczekać, aż ktoś się nimi zajmie. Po drugie, za sprawą technologii COLD ACTIV, jest skuteczny także w chłodnej wodzie, co jest istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę różnice w opłatach za zimną i gorącą wodę. Po trzecie zaś, w kontekście troski o środowisko naturalne i w duchu „zero waste”, butelki zostały wyprodukowane w 100% z plastiku z recyklingu. Warto także nie wspomnieć o zapachach, bo o ile cytryna czy jabłko to „klasyka gatunku”, to duety malina z porzeczką oraz figa z granatem są naprawdę unikatowe.

Czy teraz wierzysz, że możesz zmywać ręcznie szybko, skutecznie, oszczędnie i, pokusimy się o stwierdzenie, że nawet z przyjemnością? Spróbuj, a przekonasz się, czym jest czysta PURfekcja z PUR Power!

