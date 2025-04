Co zrobić żeby nie paść z przemęczenia i nie przepłacać? Postawcie na skuteczne i uniwersalne środki, takie jak skoncentrowany płyn Morning Fresh, który nie tylko czyści brudne naczynia, ale także ułatwia wiele innych prac domowych.

Reklama

Porządki w najlepszym stylu

Morning Fresh prezentuje nową, kolorową etykietę, pod którą kryje się niezmienna od lat najwyższa jakość płynu do naczyń. Przyjemne dla oka opakowania staną się atrakcyjnym elementem każdej kuchni, a jego skoncentrowana formuła pozwoli szybko uporać się z najcięższymi zabrudzeniami.

Idealnie sprawdzi się w nadchodzącym okresie świątecznym, w którym nie możemy narzekać na brak prac domowych. Dzięki skoncentrowanej formule już niewielka ilość Morning Fresh naniesiona na gąbkę wystarczy by skutecznie pozbyć się zabrudzeń nie tylko z talerzy i garnków, ale i z najdelikatniejszych naczyń takich jak: kryształy, kieliszki czy porcelana.

Sprawdzi się także do mycia podłóg, a nawet szafek kuchennych. Do wyboru jest, aż 7 różnych wariantów, które nie tylko pięknie pachną, ale także dzięki swojej gęstej konsystencji są bardzo wydajne i starczają na dłużej. Sensitive - Aloe Vera, Original, Lemon, Apple, Hydrate, Raspberry & Apple, Sweet Pea Freesia. Wybierzcie swój ulubiony zapach i do dzieła!

Uniwersalny i wydajny – idealny na święta

Lista zakupów świątecznych zazwyczaj jest bardzo długa. Na szczęście w kwestii porządków możecie postawić na jeden produkt, który pomoże wam w wielu pracach. Płyn Morning Fresh wykorzystamy nie tylko do mycia naczyń, ale i na wielu powierzchniach domowych – i to dosłownie. Prezentujemy kilka wskazówek, dzięki którym niewielka ilość płynu w połączeniu z wodą pomoże posprzątać nie tylko kuchnię, ale i łazienkę czy salon.

Świąteczne Tipy – podpowiadamy, do czego jeszcze możecie użyć płynu Morning Fresh

Usuwanie tłustych plam z tkanin – podczas Wigilii wiele może się wydarzyć. Miejcie płyn w zasięgu ręki, a szybko zapomnicie o plamie na ulubionej koszuli czy sukience! Czyszczenie stali nierdzewnej w połączeniu z sodą oczyszczoną – z tym roztworem wasze krany, garnki czy sztućce będą błyszczeć jak nigdy! Czyszczenie wszystkich tłustych powierzchni, np. fronty szafek w kuchni, okap, piekarnik. Użyjcie do ich umycia płynu Morning Fresh i przygotujcie kuchnię na wielkie gotowanie! Mycie podłóg – płyn do mycia naczyń najlepiej sprawdzi się w przypadku glazury w kuchni i łazience, gdzie osadza się najwięcej brudu i tłuszczu. Bez obaw, możecie go użyć także do paneli w swoim salonie czy sypialni. Mycie okien i parapetów – nie zapomnijcie o nich, aby nic nie przysłoniło Wam pierwszej gwiazdki na niebie. Usuwanie plam z dywanu, tapicerki – kanapy muszą być w idealnym stanie by ugościć domowników, a dywan w gotowości na szalone zabawy pociech! Morning Fresh może Wam w tym pomóc. Rada na skrzypiące drzwi – płyn, jako smar – nanieś kilka kropli i zapomnij o niemiłych odgłosach wciąż otwieranych drzwi przez gości!

Reklama

Płyny Morning Freshz nową etykietą można zakupić w największych sieciach handlowych takich jak, Kaufland czy Auchan w cenie 8,99 PLN za 900ml, oraz 5,99 PLN za 450ml. W ofercie dostępne są również refille uzupełniające 900 ml, w cenie 7,99 PLN.