Plamy z markera bywają naprawdę dużym problemem. Ze skóry czy gładkich materiałów, takich jak plastik czy okleina, możesz usunąć je dość sprawnie, ale w przypadku choćby tkanin sprawa się komplikuje. Jak znaleźć idealne rozwiązanie?

Na szczęście markery permanentne, choć nazywane niezmywalnymi, nie są na wieczność i można się ich pozbyć, jeśli przypadkiem pobrudzisz nim coś w domu. Nie zawsze jest to co prawda łatwe, ale nie musisz od razu spisywać tkanin i mebli na straty.

Permanentny marker najczęściej skutecznie możesz usunąć przy pomocy alkoholu lub spirytusu. Nanieś odrobinę płynu na wacik i delikatnie przykładaj do miejsca zabrudzenia. Ważne jest, aby nie pocierać! Kiedy pigment się rozpuści, delikatnie wytrzyj świeżym nasączonym wacikiem, a na koniec wytrzyj do sucha.

Jeśli alkohol się nie sprawdzi, możesz wykorzystać także produkty olejowe, np. olejki do pielęgnacji paznokci lub zwykły olej spożywczy. Postępuj z nimi tak samo, jak z alkoholem - nanieś na płatek i dociskaj, aż plama zacznie się rozpuszczać. Na koniec wytrzyj do sucha.

fot. Czym zmyć niezmywalny marker/Adobe Stock, Dorin

Plama z markera na ubraniu jest bardzo trudna do usunięcia, jednak sporo zależy od rodzaju markera. Jeśli jest to zwykły produkt zmywalny, będzie zdecydowanie łatwiej, niemniej jednak pigment dość mocno wżera się we włókna tkaniny, przez co ślad po markerze bywa naprawdę uporczywy.

Marker z ubrania, tak samo jak plamy z długopisu, możesz spróbować usunąć przy pomocy alkoholu. Może to być spirytus, wódka albo odtłuszczać do paznokci na bazie alkoholu izopropylowego. Polej obficie plamę, a następnie dociskaj wacik lub papierowy ręcznik. Nie pocieraj! Marker powinien wchłaniać się w ręcznik i stopniowo puszczać z tkaniny. Kiedy plama zniknie, wypierz ubranie jak zwykle. Tego sposobu nie stosuj na tkaninach delikatnych ani na tapicerce materiałowej.

Innym sposobem jest zanurzenie plamy na kilkanaście minut w mleku. Zamocz zabrudzone miejsce i pozostaw cały czas zanurzone. Nie pocieraj. Po wymoczeniu delikatnie spróbuj odsączyć nadmiar pigmentu ręcznikiem papierowym, a następnie wypierz ubranie jak zwykle.

Ubrania i meble ze skóry (naturalnej i ekologicznej) również możesz wyczyścić przy pomocy spirytusu, ale najpierw sprawdź, jak na alkohol zareaguje materiał. Najbezpieczniejszym sposobem jest jednak ciepła woda z mydłem. Delikatnie pocieraj materiał, aż plama zejdzie, a na koniec wytrzyj do sucha.

Możesz sięgnąć także po chusteczki do demakijażu lub uniwersalne nawilżane ściereczki antybakteryjne (z alkoholem), a także produkty olejowe. Jeśli stosujesz tłuste produkty, na koniec przetrzyj całość wodą z mydłem i wytrzyj do sucha.

Jeśli chodzi o naszą skórę, markery zazwyczaj dość łatwo schodzą przy pomocy wody z mydłem. Te bardziej permanentne możesz pocierać delikatnie gąbką. Świetnie sprawdzi się także olejek do demakijażu oraz wykonanie peelingu kosmetycznego.

Plastik to łatwy w czyszczeniu materiał, ale marker niezmywalny może być problematyczny. Usuniesz go alkoholem, a także płynami typu cif. Świetnie sprawdzi się także - paradoksalnie - popisanie plamy markerem suchościeralnym i pozostawienie na 2-3 minuty.

Następnie wystarczy przetrzeć marker gąbką przeznaczoną do tablic suchościeralnych. Pamiętaj też, aby zawsze zrobić próbę na niewidocznej części.

fot. Czym zmyć markera/Adobe Stock, HalynaRom

Najgorsze do usunięcia będą plamy na meblach z matowym wykończeniem, ale nie jest to niemożliwe. Markera usuniesz przy pomocy alkoholu wymieszanego z ciepłą wodą w proporcji 1:1. Namocz lekko szmatkę w powstałej mieszance i delikatnie dociskaj plamę. Kiedy zacznie się rozpuszczać, pocieraj aż całkowicie zejdzie.

Na koniec wytrzyj meble standardowym środkiem do czyszczenia. Tutaj też dobrze jest zrobić najpierw próbę, aby nie uszkodzić widocznych części mebli.

Plamy na ścianie możesz spróbować usunąć przy pomocy ściereczki namoczonej w wodzie z niewielką ilością mydła. Możesz wykorzystać także tzw. magiczną gąbkę, ale uważaj, aby nie zetrzeć koloru.

W niektórych przypadkach sprawdzi się także niewielka ilość pasty do zębów - rozsmaruj ją na plamie i pozostaw na ok. 5 minut. Następnie przetrzyj szmatką namoczoną w ciepłej wodzie.

