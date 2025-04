Stare plamy z oleju silnikowego na kostce brukowej, trudno będzie usunąć domowymi sposobami. Jeśli jednak plama jest świeża, działaj, zanim wsiąknie w bruk. Zdecydowanie łatwiej wyczyścić impregnowaną kostkę brukową niż tę niższej jakości, pozbawioną impregnacji. Poznaj domowe sposoby na plamy z oleju na kostce i ciesz się czystą, lśniącą przestrzenią w ogrodzie.

Domowe sposoby na czyszczenie kostki brukowej nie wymagają ani specjalnego sprzętu, ani większych umiejętności. Pomocna może okazać się co prawda myjka ciśnieniowa, ale doskonale poradzisz sobie także bez niej. Ważne jest, aby zabrać się za czyszczenie kostki kiedy tylko zobaczysz świeżą plamę z oleju. Jak najszybciej zasyp ją dużą ilością piasku. Piasek wchłonie przynajmniej część zabrudzenia, dzięki czemu łatwiej będzie doprowadzić kostkę do ładu.

Pozostaw piasek na kilkanaście godzin. Możesz dodatkowo przykryć go czymś ciężkim, aby wiatr go nie zwiał. Następnego dnia zbierz piasek i wyszoruj kostkę ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Czym wyczyścić kostkę brukową: domowy płyn do czyszczenia

Skuteczną emulsję do mycia kostki brukowej przygotujesz z dwóch składników. Wymieszaj ciepłą wodę z płynem do naczyń w proporcji 3:1, a następnie dokładnie wyszoruj miejsce, w którym wcześniej był piasek. Użyj do tego szczotki o twardym włosiu.

Wyszoruj dokładnie kostkę, a później spłucz całość czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Jeśli nadal widzisz ślady po oleju, powtórz cały zabieg, aż kostka brukowa będzie całkowicie czysta.

fot. Domowe sposoby na czyszczenie kostki brukowej/Adobe Stock, Image'in

Plamy z oleju na kostce nie chcą zejść?



Jeśli czyszczenie kostki brukowej płynem do mycia naczyń nie przyniesie efektu, możesz spróbować użyć silniejszego środka, takiego jak mocny płyn do czyszczenia toalet. Najpierw jednak sprawdź na niewielkim fragmencie kostki, czy jej nie odbarwia. Koniecznie też rozcieńcz go wodą i użyj rękawic ochronnych.

Tak mocny detergent wytrawi kostkę i pozwoli usunąć z niej plamy oleju, ale nie zostawiaj go na długo na jej powierzchni, aby nie uszkodzić kostki.

Jeśli na kostce brukowej znajdują się stare plamy i zabrudzenia, metoda z piaskiem niestety się nie sprawdzi. Jeśli nie chcesz używać silnych preparatów do czyszczenia betonu, konieczne będzie użycie myjki ciśnieniowej. Taki sprzęt często można wypożyczyć.

Za pomocą myjki ciśnieniowej spłucz olej. To metoda, która dobrze sprawdzi się także w przypadku impregnowanej kostki brukowej.

fot. Plamy z oleju na kostce domowe sposoby/Adobe Stock, ronstik

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.02.2021.

