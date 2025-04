Skrzypiące drzwi potrafią naprawdę irytować. Oczywiście, do ich nasmarowania możemy użyć smaru... Co jednak zrobić, gdy nie ma go pod ręką? Zawiasy z powodzeniem można posmarować wieloma innymi substancjami.

Czym nasmarować skrzypiące drzwi?

W kryzysowej sytuacji z pomocą przyjdzie ci:

smalec,

olej roślinny,

wazelina,

pianka do golenia,

mydło,

świeca.

Jak smarować zawiasy?

Jeśli masz już przygotowany odpowiedni produkt, poruszaj lekko drzwiami, otwierając je i zamykając, a jednocześnie nanoś w szczelinki zawiasów dany środek. Dzięki poruszaniu, pianka lub olej dostanie się we wszystkie zakamarki.

Dla pewności można również podnieść lub podważyć drzwi.

