Jak zrobić wydmuszkę - 4 sposoby

Jajko na wydmuszkę powinno mieć co najmniej 1-2 tygodnie. Białko ze świeższego jajka będzie trudniej usunąć. Przed wykonaniem wydmuszki ogrzej jajko i przygotuj nóż lub śrubokręt do zrobienia dziurek. Przyda się też szpilka, słomka, aspirator lub inhalator do wydmuchiwania jajka.