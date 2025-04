W samym tylko Londynie, papier zużyty do pakowania prezentów świątecznych mógłby posłużyć do przykrycia Hyde Parku i to czterokrotnie. Natomiast liczba kartek pocztowych wysłanych ze stolicy Anglii wyniesie ok. 120 mln.

Tyle o Anglii. W Polsce natomiast w okresie świątecznym wyślemy sobie ponad 800 mln SMS-ów i MMS-ów - większość z życzeniami. Na prezenty wydamy średnio 250 zł, a aż w połowie przypadków obdarujemy bliskich kosmetykami.

Przynajmniej tak mówią statystyki, nam się do tej pory wydawało że większość prezentów stanowią wyroby odzieżowe, a konkretnie - skarpetki.

Zdjecie: copyright Photoxpress.com