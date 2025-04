Podobnie rzecz się ma z zakupami spożywczymi robionymi droga internetową. Może wiele Pań złapie się za głowę na sam pomysł kupowania mąki przez Internet, ale będą i takie, dla których jest to "chleb powszedni". Kiedy najczęściej sięgamy po spożywczą ofertę sklepów internetowych? Wtedy, gdy brak nam czasu, gdy złamana noga utrudnia zejście ze schodów, a wszyscy bliscy są zapracowani, gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają wyjściu z gromadką dzieci do najbliższego sklepu. Sytuacji jest wiele, dlatego warto wiedzieć, jak kupować "chleb przez Internet".

Co musisz wiedzieć

Przede wszystkim zanim zrobisz zamówienie sprawdź na jakim terenie działa wybrany przez Ciebie sklep. W ofercie jednego ze sklepów znalazłam, np. lody i zastanowiłam się jak to jest możliwe, że dotrą one do mnie w nienaruszonym stanie po przebyciu, np. 200 kilometrów w upalny dzień. Z pewnością dostawcy mają samochody zaopatrzone w lodówki, jednak po przeczytaniu regulaminu i przeliczeniu kosztów jakie musiałam ponieś z tytułu odległości między moim domem a sklepem internetowym - zrezygnowałam z zakupu lodów.

Zatem sprawdzaj, jaki teren obsługuje sklep i jakie są koszty transportu poza, np. granice administracyjne miasta. W jednym ze sklepów internetowych spotkałam się ze stałą opłatą pobieraną za dostarczenie zakupów na terenie całej Polski.

Zawsze porównuj ceny - sklepy, które ja odwiedziłam miały część produktów w konkurencyjnych cenach, ale były i takie, których cena wydawała mi się znacznie zawyżona.

Na szczęście w przypadku produktów typu mąka, cukier, płatki śniadaniowe, kawa, herbata nie zauważyłam rażąco wysokich cen.

Czy warto?

Wiadomo, że zakupy przez Internet będą droższe niż, gdybyś sama po nie poszła, choć nie zawsze.

Jednak, by uniknąć dodatkowych kosztów związanych z dostawą rób rzadziej a większe zamówienie - może uda Ci się uniknąć opłat za dostawę.