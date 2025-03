Mikołaj przynosi prezenty do domu (nad ranem), do przedszkola (osobiście), a w szkole dzieci przygotowują sobie nawzajem upominki, w określonej przez nauczyciela kwocie. Jeśli masz jedno dziecko w szkole, a drugie w przedszkolu - dużego prawdopodobieństwa niełatwych pytań, czy Mikołaj istnieje, nie da się uniknąć. Jak rozmawiać o tym z maluchami i kiedy jest dobry czas na poznanie prawdy o dziadku z brodą?

Reklama

Spis treści:

Czy mówić dzieciom, że Św. Mikołaj istnieje czy porzucić obyczaj i już najmłodszym dzieciom tłumaczyć skąd biorą się prezenty pod choinką? Wielu rodziców przybliża maluchom postać Mikołaja i deklaruje, że to on przynosi prezenty 6 grudnia (kiedy to przygotowuje się dla niego słodkie ciastka i mleko). Jest to sympatyczny i atrakcyjny dla dzieci zwyczaj łączenia zabawy z nauką np. pieczenia kruchych ciastek.

Kolejnym momentem jego nadejścia są Święta Bożego Narodzenia - wówczas Gwiazdor (tak mówi się na Mikołaja w Wielkopolsce) po kryjomu pojawia się w domu (wchodzi przez komin lub balkon) i pod drzewkiem zostawia upominki.

Można zaplanować dla dzieci atrakcje w postaci pojawienia się św. Mikołaja w wigilijny wieczór - jego nadejście poprzedza wieczerza i śpiewanie kolęd. Jeden z domowników zazwyczaj przebiera się za Mikołaja - warto przygotować się na ten minispektakl i zerknąć, co mówi Mikołaj jak przychodzi do dzieci.

Co zrobić, jeśli dziecko zacznie domyślać się, że to nie sympatyczny Mikołaj zostawił prezenty pod choinką, a tata lub mama? Z wiekiem dzieci przestają wierzyć w św. Mikołaja (ok. 7 roku życia u dzieci zanika tzw. myślenie magiczne, czyli fantazjowanie), ale z uwagi na np. młodsze rodzeństwo, niejako kontynuują w praktyce wiarę w jego osobę i piszą w przedszkolu lub w szkole listy do Św. Mikołaja. Warto powiedzieć prawdę - Święty Mikołaj istnieje w naszych sercach i w naszych domach, jeśli go co roku zapraszamy.

Gdy dziecko zaczyna pytać, czy Święty Mikołaj istnieje, warto odpowiedzieć szczerze, ale w sposób delikatny. Możesz powiedzieć na przykład, że Mikołaj jest symbolem dobroci i obdarowywania się nawzajem i że tak naprawdę nie jest osobą.

Wyjaśnij, że to rodzice, rodzina i bliscy stają się „pomocnikami Mikołaja”, aby podtrzymać radość i tradycję. Kiedy powiedzieć prawdę? Nie ma jednego „właściwego” momentu – zależy to od dziecka i jego dojrzałości.

Jeśli zaczyna dopytywać, to znak, że jest gotowe na rozmowę. Jednak na pewno warto powiedzieć prawdę, zanim usłyszy ją od rówieśników, co może być mniej delikatne i bardziej rozczarowujące.

Jak rozmawiać z dziećmi o Mikołaju?

Pamiętaj, że nie każda chwila jest dobra na taką rozmowę. Wybierz moment, gdy dziecko czuje się bezpieczne i jest spokojne. Rozmowa w czasie świąt może być dobrym pomysłem, ale tylko wtedy, gdy dziecko samo poruszy ten temat.

Dla niektórych dzieci odkrycie prawdy może być rozczarowujące, a nawet smutne. Daj im więc czas na przemyślenie tego, co usłyszały, i pozwól na wyrażenie swoich emocji. Upewnij się, że wiesz, co czują i okaż zrozumienie.

fot. Czy święty Mikołaj istnieje/Adobe Stock, Zarya Maxim

Pocieszny starszy pan z brodą i w czapce z pomponem niewiele ma wspólnego ze swoim archetypem - świętym biskupem Mikołajem, niemniej jednak faktycznie święty Mikołaj istniał. Ten jednak nie ubierał na czerwono, a prezenty rozdawał tylko ubogim i potrzebującym.

Historia życia Mikołaja jest poruszająca i warto zapoznać z nią starsze dzieci. Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym i wyczekanym dzieckiem zamożnych rodziców. Wyróżniał się pobożnością i empatią - jako dziecko odczuwał silną potrzebę niesienia pomocy. Po śmierci rodziców zaczął dzielić się swoim majątkiem z potrzebującymi.

Został wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre, terytorium Turcji). Dla wiernych prosił o łaski, pomagał ubogim i chorym. Podanie głosi, że Mikołaj wskrzesił trzech mężczyzn zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie zapłacili mu należności. W czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana (IV w.) Mikołaj został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Po wielu latach Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia - między 345 a 352 rokiem.

Obecnie setki tysięcy listów jest adresowanych do Św. Mikołaja do Laponii (adres świętego to Rovaniemi 96930). W latach 80. w Rovaniemi powstała jedyna, oficjalna wioska świętego Mikołaja. Jak do tego doszło, że „oryginalny” Mikołaj z Turcji trafił na koło podbiegunowe?

Czytaj też: Cała prawda o świętym Mikołaju! Rozmowa z Asią Kananen

Niektóre źródła mówią o tym, że na początku XX wieku legendę tę stworzył fiński prezenter radiowy Markus Rautio, podczas audycji dla dzieci. Lapoński Mikołaj stał się na tyle popularny, że posłużyło to za pomysł stworzenia całego kompleksu wioski Mikołaja z atrakcjami dla turystów w malowniczo położonej miejscowości. Do historyjki o tym, że Mikołaj istnieje i pochodzi z Laponii, przywykli także dorośli opowiadając dzieciom o saniach i o tym, ile reniferów jest w zaprzęgu Mikołaja.

Tekst na podstawie artykułu Dominiki Buczak. Pierwotnie opublikowany 04.12.2016.

Reklama

Czytaj także: Kim był Św. Mikołaj Gdzie dokładnie mieszka Mikołaj (adres do listu)5 korzyści dla dziecka płynących z podtrzymywania wiary w Św. Mikołaja