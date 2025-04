Oto test, który podpowie ci czy powinnaś pomyśleć o kupnie nowego łóżka!

Czy powinnaś kupić nowe łóżko?



Łóżko na którym śpię ma więcej niż 7 lat. Kiedy przekręcam się z boku na bok łóżko trzeszczy i skrzypi. Często budzę się z bólem głowy, szyi i pleców. Mam wrażenie, że łóżko stało się za małe dla dwóch osób. Obicie wyblakło i poprzecierało się gdzieniegdzie. Gdy leżę w łóżku wyczuwam w nim nierówności. Nogi i poręcze łóżka przestały być stabilne i trochę się chwieją. Nie chciałabym, aby ktoś zobaczył moje łóżko bez narzuty.

Jeśli pięć razy powiesz tak - czas pomyśleć o kupnie nowego łóżka!

Jak wybrać wygodne i zdrowe łóżko?



Aby dobrać właściwą wielkość łóżka, dodaj do własnego wzrostu przynajmniej 20 cm.

Zwróć uwagę na wysokość posłania, najwygodniej, gdy ma ok. 50 cm.

Gdy kupujesz mebel do spania, wypróbuj go w sklepie. Nie obawiaj się położyć na nim i sprawdzić czy jest ci wygodnie. Materac powinien być odpowiednio elastyczny, dopasowywać się do kształtu ciała i zapewniać plecom płaskie oraz odpowiednio twarde oparcie.

Jeśli kupujesz podwójne łóżko, najlepiej, gdy obie osoby położą się na nim i sprawdzą, jak materac układa się pod wspólnym ciężarem.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki"

