Jeśli chcesz mieć na celu dobro swojego psa, lepiej przed jakimkolwiek podaniem mu grzybów, dowiedz się, z jakiego źródła pochodzą oraz czy źle się to dla niego nie skończy. Grzyby czasem mogą być dla nich śmiertelne.

Spis treści:

Dla psa kawałek grzyba, który spadnie ci z talerza, nie powinien być zagrożeniem, jednakże lepiej nie przyzwyczajać go do tego smaku. Grzyby są ciężkostrawne, dlatego nawet te jadalne mogą powodować problemy z żołądkiem, biegunkę czy inne nieprzyjemne dolegliwości dla twojego pupila. Dodatkowo pies, który przyzwyczai się do smaku grzybów, będzie sam szukał ich na spacerze np. w lesie i może natknąć się wtedy na te niejadalne grzyby. Wtedy reakcja na taką sytuację może być spóźniona.

Odpowiednie żywienie psa ma duże znaczenie dla jego zdrowia. Dlatego lepiej nie ryzykować z podawaniem mu grzybów jadalnych, gdyż każdy pies może reagować na nie inaczej. Pieczarki inaczej podziałają na dorosłego czworonoga, a inaczej na szczeniaka. Większość ekspertów odradza podawania psom grzybów leśnych, dlatego lepiej pozostawić ten smakołyk sobie. Wówczas nie narazisz niepotrzebnie psa na nieprzyjemne skutki uboczne.

Gdy twój pies zatruje się grzybami, zasada jest najważniejsza – nie należy panikować i trzeba zachować zimną krew. Należy pamiętać, że nawet domowe psy nie potrafią rozpoznać trucizny po samym jej zapachu. Zatrucie grzybami u psa rozwija się szybko. Najlepiej pomóc psu zwymiotować to, co spożył, gdyż zwróci wtedy największą ilość trucizny. Ważne jest, by wymioty te nastąpiły do dwóch godzin od spożycia grzybów.

Jeśli masz pojęcie o podawaniu psu różnych substancji, do wywołania wymiotów dobrze sprawdzi się podanie psu strzykawką wody utlenionej do pyska. Trzeba uważać, ponieważ podanie jej za dużo może podrażnić mu śluzówkę przewodu pokarmowego.

Kolejnym rozwiązaniem jest podanie mu węgla zmieszanego z wodą, dzięki któremu zneutralizuje on sporą część trucizny w żołądku.

Najlepiej jeśli wszelkie działania skonsultujesz z lekarzem weterynarii. Na telefonicznej poradzie możesz dowiedzieć się, co podać psu i w jakiej dawce. Potem oczywiście należy udać się do najbliższej placówki, bo mogą być potrzebne dodatkowe badania.

Na każdego psa zatrucie grzybami skutkuje inaczej. Nasilenie objawów zależy od rodzaju oraz ilości zjedzonych grzybów. Skutki uboczne pojawić mogą się od kilku minut do nawet kilku dni po zjedzeniu.

Najczęstszymi objawami zatrucia grzybami u psa są:

ból brzucha,

wymioty,

biegunka,

śpiączka,

pobudzenie bądź apatia,

niewydolność nerek,

niewydolność wątroby,

drgawki,

śmierć,

nieprzyjemny zapach z pyska.

