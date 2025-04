Jak prać buty w pralce, aby ich nie zniszczyć? Czy wszystkie buty nadają się do prania?

Jakie buty można prać w pralce? Spokojnie możesz wrzucić do niej trampki i szyte buty sportowe. Do prania w pralce nie nadają się buty zamszowe, skórzane, a także klejone. Wysokie obroty i woda mogą zniszczyć materiał, a buty będą do wyrzucenia.