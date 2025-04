Dodaję czosnek do storczyków i efekt jest niesamowity! Oto domowy sposób na prosty nawóz do orchidei

Czosnek do storczyków w postaci wywaru to świetny domowy nawóz, który sprawia, że orchidee będą pięknie i długo kwitły. Tak przygotowany nawóz można przechowywać do 2 dni. Raz w miesiącu podlej storczyka świeżym wywarem z czosnku, a odwdzięczy się pięknym wyglądem i długim kwitnieniem. Zobacz, jak go zrobić.