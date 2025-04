Na szczycie listy ulubionych samochodów Niemek, opracowanej przez niemiecki automobilklub ADAC, znalazły się duże, komfortowe SUV-y i samochody segmentu D, zaś autka miejskie – na końcu. Z innego badania, przeprowadzonego przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia wynika, że kobiety najbardziej cenią w samochodach nie atrakcyjny kolor, lecz niezawodność. Trudno się dziwić, bo ten ostatni parametr ma wpływ na domowy budżet i poziom życia.

Gdzie szukać potrzebnych informacji?



Czerpanie wiedzy na temat awaryjności samochodów z opinii w internecie czy plotek to kiepski pomysł. Aby dowiedzieć się, jakie samochody się nie psują, lepiej przestudiować rankingi awaryjności. Wiarygodnym źródłem jest ranking opracowany przez niemieckie stowarzyszenie nadzoru technicznego TÜV, tworzony na podstawie usterek wykrytych podczas przeglądów na stacjach diagnostycznych.

Ranking ten powstał w oparciu o dane ze stacji diagnostycznych, zbieranych od połowy 2012 do połowy 2013 roku. Łącznie przebadano aż 8 mln pojazdów. Najmniej awaryjne samochody pochodzą z Japonii i Niemiec. W pierwszej dziesiątce uplasowały się aż 4 auta japońskie i 6 niemieckich!

Analizując listy najmniej awaryjnych aut, można zauważyć pewien trend. Jedną z najliczniej reprezentowanych marek jest Toyota i to niezależnie od kategorii wiekowej. W pierwszej dziesiątce najmniej awaryjnych aut zawsze znajdują się co najmniej dwa modele Toyoty. Prius dominuje wśród aut w wieku 4- i 5- oraz 6- i 7-letnich, zaś model RAV4 plasuje się pierwszej 10. wśród aut 6- i 7-letnich, 8- i 9-letnich, a także 10- i 11-letnich. Interesujące jest też to, że Toyota plasuje się wysoko nawet w najstarszej kategorii 10- i 11-latków. Modele RAV4, Corolla i Yaris znalazły się odpowiednio na 2., 3. i 4. miejscu. Chcąc więc kupić bezawaryjny samochód dla kobiety, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim auta japońskie.

Co na to Amerykanie?



Ranking sporządzony przez TÜV to jedno ze źródeł wiedzy na temat awaryjności samochodów izadowolenia użytkowników. Takie zestawienia sporządza również amerykański magazyn Consumer Report. I bez większego zaskoczenia dowiadujemy się, że dominują w nich auta z Kraju Kwitnącej Wiśni. W badaniu za 2013 rok trzy pierwsze miejsca zdaniem amerykańskich kierowców zajęły właśnie marki japońskie, z Lexusem i Toyotą na czele. Raport bazuje na opiniach ok. 1,1 miliona kierowców z USA.

Warto zauważyć, że wszystkie modele Toyoty, zgłoszone przez użytkowników, zostały ocenione powyżej średniej dla rynku. Consumer Report 2013 jest więc kolejnym niezależnym rankingiem potwierdzającym opinię o bezawaryjności japońskich aut.

