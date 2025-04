Siła Facebooka jest ogromna - to za jego pośrednictwem można zachęcać innych do pomocy, szukać zaginionych, zapraszać na eventy, a także informować i ostrzegać. Kilka lat temu na jednej z grup na Facebooku została opublikowana historia, która wielu osobom mogła dać do myślenia.

Pod żadnym pozorem nie trzymaj lusterka na parapecie

Która z was trzyma na parapecie lusterko? Mniejsze lub większe, powiększające, używane do porannego makijażu? Ja trzymam. Stoi w łazience, tuż obok zapachowych świec, odświeżacza powietrza i płatków kosmetycznych.

No właśnie. Czy którakolwiek z was wpadłaby na to, jak wielkim zagrożeniem może stać się ten niewinny gadżet?

fot. screen Facebook

Intensywne promienie słoneczne, odbijające się od lustrzanej tafli, wypaliły duży ślad w ramie okiennej. A przecież mogłoby dojść do większej tragedii - nieco więcej słońca, a stosunkowo niewielkie zniszczenia mogłyby przerodzić się w pożar. Co by się stało, gdyby dzień był naprawdę upalny?

Część grupowiczów nie posiadała się ze zdumienia. Niewielu osobom przychodzi do głowy, jak niebezpieczne może być trzymanie lusterka na parapecie.

Znalazło się jednak kilka osób, które w ogóle nie były zdziwione. Podzieliły się zdjęciami, na których widać podobne ślady na ramach okien. U niektórych przypadkach straty były jeszcze większe. Jak się okazuje, historia internautki nie była ewenementem. Wbrew pozorom, tego rodzaju sytuacje zdarzają się całkiem często.

fot. screen Facebook

Pod fotkami pojawiła się lawina komentarzy.

Mi słońce padające na lusterko stojące na parapecie, nadpaliło pilota leżącego na stoliku... Dobrze, że byłam wtedy w domu!

U mnie się kiedyś zapaliła sztuczna roślinka od lusterka.

U mnie to samo! Tylko bardziej na wysokości parapetu...

Normalnie ciężko uwierzyć że to słońce, zwłaszcza że ostatnio go niewiele...

U mnie lusterko cały czas stoi na parapecie w kuchni. Od teraz zmienia miejscówkę!

Jak widać, luster pod żadnym pozorem nie wolno przechowywać w pobliżu okien. Jeśli masz wiszące lustro, na które często padają promienie słoneczne, przed wyjściem z domu postaraj się chociaż częściowo przysłonić roletę.

