Na ogół nie zastanawiamy się nad tym, jak prawidłowo korzystać z kuchenki mikrofalowej. Miłośnicy tego udogodnienia podgrzewają w mikrofali niemal wszystko. Wiąże się z tym jednak spore niebezpieczeństwo. Czego nie wolno robić z kuchenką mikrofalową?

1. Nie podgrzewaj pokarmu dla niemowląt

Butelka z pokarmem dla niemowlaka, którą podgrzałaś uprzednio w mikrofalówce, może być dla dziecka bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Niejednokrotnie sam pojemnik jest nadal zimny, a zawartość staje się gorąca... A w dodatku kuchenka mikrofalowa pozbawia pokarm dla niemowląt najcenniejszych wartości odżywczych.

2. Nie wkładaj jajek

Jajko włożone do mikrofalówki szybko zamienia się w gorącą bombę zegarową i momentalnie eksploduje. Istnieje mit, że wystarczy nakłuć skorupkę, aby pozbawić wnętrze jaja ciśnienia i bezpiecznie podgrzewać je w mikrofali. To nieprawda - efekt jest zawsze taki sam. Niestety, wiele osób na własnej skórze próbuje przekonywać się o zasadności tego zalecenia, co owocuje potem długim sprzątaniem...

3. Nie umieszczaj zamkniętych pojemników

Wydaje się logiczne, ale jednak nie dla wszystkich. Nadal są osoby, które usiłują podgrzać w mikrofalówce żywność w zamkniętym pojemniku. Nawet jeśli kilkakrotnie zakończy się to sukcesem, kolejny raz musi skutkować się eksplozją.

4. Nie podgrzewaj w naczyniach aluminiowych, metalowych ani w folii

Nie umieszczaj w kuchence ani naczyń wykonanych z aluminium oraz metalu, ani folii aluminiowej. Konsekwencje mogą być o wiele poważniejsze niż w przypadku jajka - pożar może wybuchnąć momentalnie.

5. Nie wkładaj naczyń ze złotymi elementami

Jeśli zamierzasz podgrzać cokolwiek na talerzu ze złotym ornamentem, lepiej dobrze się zastanów. Sytuacja może wyglądać podobnie, jak w przypadku umieszczenia w mikrofalówce folii aluminiowej.