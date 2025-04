1. Nie kupuj karpia na ostatnią chwilę

Jak wiadomo w każdym polskim domu w Wigilię na stole musi pojawić się karpik. Smażony, gotowany, po staropolsku, według najnowszych przepisów – być musi. Problem w tym, że trudno kupić dobrego karpia (często mięso pachnie mułem, gdy karpie były hodowane w nieoczyszczanym zbiorniku). Najlepiej kupować karpia w sprawdzonym miejscu i odpowiednio wcześniej. Można go wcześniej też zamrozić. Jest to stanowczo lepsze, niż zaopatrywanie się w rybę na ostatnią chwilę, gdy wzrasta prawdopodobieństwo, że sprzedawcy chcą nam wcisnąć, nie niestety po prostu rybę gorszej jakości. Poza tym bądźmy humanitarni dla karpi na święta i nie trzymajmy ich w plastikowej siatce bóg wie jak długo!

2. Nie chowaj prezentów w domu

Najbardziej ze Świąt cieszą się oczywiście dzieci. Nie tyle wspólna rodzinna atmosfera, super dania czy spotkanie z wujostwem, a prezenty pod choinką wprawiają je w doskonały nastrój graniczący z euforią. Pamiętajmy, że dzieci są ciekawskie i bardzo chcą już dużo wcześniej wiedzieć, co przyniesie im Święty Mikołaj. Dlatego lepiej, żebyśmy nie chowali prezentów w oczywistych miejscach. Tam na pewno w pierwszej kolejności zajrzą nasze dzieci!

3. Nie rób zakupów w weekend

Oprócz całej magii świąt, te kilka dni w roku wiąże się również z ogromną pracą i przygotowaniami przede wszystkim na polu kulinarnym. Apelujemy, aby nikt nie odważył się robić zakupów w przedświąteczny weekend w supermarkecie. Gwarantujemy sporą dawkę stresu, kilometrowe kolejki oraz zepsuty humor na parę godzin.

4. Nie zawierzaj pewnikom

W ubiegłym roku przyjechała do Was na wigilię siostra z dziećmi i brat z żoną. Dwa lata temu również tak było. Będzie tak i w tym roku. Czy aby na pewno? Być może brat chce pojechać z żoną na święta w góry, a siostra ma zamiar odwiedzić Was tylko w Drugi Dzień Świąt. A Ty zrobisz wigilię na 10 osób… Sprawę odwiedzin i wyprawiania wigilii należy dogadać odpowiednio wcześniej.

UWAGA! Nie ma nic bardziej denerwującego, niż niespodziewani goście. Gorsi od nich są tylko goście, których się spodziewaliśmy, a którzy nie docierają do nas.

5. Nie kupuj niepraktycznych prezentów

Nie masz czasu na chodzenie po galeriach i sklepach, męczy Cię coroczny przymus wybierania prezentów dla rodziny? Wybieranie pierwszego lepszego upominku, jaki wpadnie nam w ręce, to niezbyt udany pomysł. Zwłaszcza, gdy prezent jest niepraktyczny. To, że reklamy krzyczą do nas, abyśmy kupowali super gadżety dla całej rodziny, nie znaczy, że tak musimy robić. Wystarczy delikatnie podpytać męża co by mu się przydało, a dziecko poprosić, aby napisało list do Świętego Mikołaja i problem rozwiązany. A pod choinką brak udawanego zadowolenia z niechcianych prezentów.

6. Nie przygotowuj jedzenia z niesprawdzonych przepisów

Co roku każdy obiecuje sobie, że już nigdy nie zostawi niczego na ostatnią chwilę, ale niestety co roku zdarza się, że coś w święta jest niedopracowane. Mając w głowie ogólne menu świąteczne, często nie zastanawiamy się nad przepisami na dania. Wystukujemy nazwę potrawy na klawiaturze komputera i szukamy interesujących przepisów w Internecie. Ewentualnie sami eksperymentujemy w kuchni.

UWAGA! Eksperymentowanie w kuchni przed świętami zostawmy doświadczonym kucharzom!

Niestety, często przedświąteczne eksperymenty w kuchni kończą się kulinarną tragedią, zapadniętymi ciastami, niejadalnymi rybami itp. Postaw lepiej na sprawdzone przepisy, a jeżeli korci Cię przygotowanie czegoś nowego, to lepiej, żebyś zrobiła wersje testowe dań odpowiednio wcześniej. Zaoszczędzi Ci to nerwów i biegania po sklepach w ostatniej chwili za ostatnimi karpiami w galarecie czy mrożonymi ciastami.

7. Nie kupuj żywej choinki, gdy masz dużo wyjazdów

Święta jak wiadomo najlepiej spędza się z rodziną. Często musimy przemierzyć wiele kilometrów, by dotrzeć do ukochanych dziadków czy rodziców. Nasze pobyty u rodziny mogą się przedłużyć, a co wtedy ze świątecznym drzewkiem? Niewątpliwie żywa choinka cieszy nie tylko oczy, lecz także nasze nozdrza, ale po kilku dniach bez wody (zwłaszcza, gdy stoi przy kaloryferze) może całkowicie zgubić igiełki. Powrót do domu i widok łysych gałązek? Nie polecamy. Dlatego w takim przypadku lepiej kupić sztuczne drzewko lub zadowolić się świątecznymi stroikami lub gałązkami świerku w wazonie, które można przystroić bombkami. A choinka w doniczce? To już lepszy pomysł, pamiętaj jednak, że jeśli to ma mieć sens, musisz kupić ją z korzeniami (najlepiej od sprawdzonego ogrodnika, taka metrowa choinka kosztuje ok. 80 zł, wszystkie tańsze raczej mogą nie mieć korzenia), ale ta z kolei też nie może za długo stać w domu. Bo "pomyśli", że to już wiosna i zacznie rosnąć, a wtedy trudniej będzie się przyjmować i przesadzać.

8. Nie zapominaj o samochodzie

Sporo osób w święta podróżuje samochodem. Nie zapominajmy przez takimi wyprawami sprawdzić jego stan, czy ma uzupełniony olej, płyn do spryskiwaczy, czy jest zatankowany! Liczy się przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, dlatego o grudniowych wojażach bez zimowych opon możemy tylko pomarzyć. Druga sprawa to jeśli za oknem siarczysty mróz a nasze auto stoi nie w garażu od czasu do czasu trzeba je "rozruszać" i zapewnić regularną przejażdżkę. W innym wypadku po świętach może nam nie ruszyć.

9. Nie lekceważ objawów choroby

Nawał pracy często przytłacza nas tak bardzo, że zapominamy o wszystkim wokół. Myślimy tylko o tym, by perfekcyjnie przygotować dania, prezenty i dom na święta. Biegamy po sklepach, ślęczymy w kuchni, nie zakładamy szalika, bo wszystko szybko i naraz chcemy zrobić. To często odbija się na naszym zdrowiu. Nie lekceważmy objawów choroby, chociażby grypy, która niedoleczona może mieć bardzo poważne konsekwencje. Lepiej położyć się na pół dnia do łóżka, niż później słaniać się na nogach podczas wigilii czy sylwestrowego balu.

10. Nie rób wszystkiego sama

Prawie wszystkie kobiety w Polsce i to od pokoleń same rządzą w kuchni i przygotowują święta. Podczas gdy mężowie co najwyżej założą lampki na choince, a przez resztę czasu oglądają seriale w telewizji, żony do północy pieką w kuchni ciasta i odkurzają wszystkie dywany. Stop! Dajcie wykazać się swoim mężczyznom, niech oni również poczują magię przedświątecznych przygotowań. Może wtedy docenią Waszą ciężką pracę. Niech biegną do sklepu, zrobią zakupy - w taki sposób również się przydadzą. Albo też przygotują jakąś potrawę świąteczną. Chociażby sałatkę jarzynową? Potem będą bardzo dumni z tego (jak to mężczyźni), a Ty będziesz miała jedną rzecz mniej do zrobienia.

11. Nie imprezuj

Wigilia, Boże Narodzenie – te święta zazwyczaj każdy spędza z rodziną. Ale czas wolny często zaczyna się dla nas już parę dni wcześniej. Wtedy przygotowujemy jedzenie i prezenty, ale wieczorami również odwiedzamy puby czy spotykamy się ze znajomymi. Lepiej zastanowić się dwa razy, zanim wpadniemy na kilka kolejek czy butelkę wina do ulubionej knajpki. Wigilia na kacu to niezbyt dobry pomysł!

12. Nie licz na idylliczną atmosferę przez 24 godziny na dobę

Wielkie przygotowania od kilku dni w rodzinnym gronie to także sporo nerwów. Pomimo świątecznego drzewka, uśmiechu dzieci i magicznej atmosfery, każdemu czasami mogą puścić nerwy. Bo ciasto się nie udało, bo paczka nie doszła na czas… W takich sytuacjach należy wziąć głęboki oddech, powiedzieć sobie „Są Święta, po co się denerwować?” i… wrócić do swoich zadań. A później cieszyć się z grudniowego urlopu od stresów.